Una scuola che guarda al mondo”: ragazzi e ragazze di Mornago a contatto con le esperienze dei medici di guerra

Ragazzi attenti, di fronte alle storie venuti da lontano: è stato un bel momento, la serata “Una scuola che guarda al mondo” promossa dall’istituto Comprensivo Completo di Mornago alla palestra comunale del paese.

La serata, tenutasi venerdì 28 novembre e organizzata a conclusione di un percorso svoltosi con gli alunni, è stata molto toccante e partecipata grazie alle esperienze vissute in prima linea in luoghi di guerra, in particolare a Gaza, raccontate dal dottor Reggiori di AVSI e dal dottor Manciati di Medici Senza Frontiere.

La dirigente scolastica,dDott.sa Cicolini, si è detta molto soddisfatta dell’evento, ma soprattutto della partecipazione e del coinvolgimento dimostrato in classe dai ragazzi.