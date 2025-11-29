Varese News

Una scuola che guarda al mondo”: ragazzi e ragazze di Mornago a contatto con le esperienze dei medici di guerra

Studenti attenti nell'evento speciale che si è tenuto alla palestra comunale

Generico 24 Nov 2025

Ragazzi attenti, di fronte alle storie venuti da lontano: è stato un bel momento, la serata “Una scuola che guarda al mondo” promossa dall’istituto Comprensivo Completo di Mornago alla palestra comunale del paese.

La serata, tenutasi venerdì 28 novembre e organizzata a conclusione di un percorso svoltosi con gli alunni, è stata molto toccante e partecipata grazie alle esperienze vissute in prima linea in luoghi di guerra, in particolare a Gaza, raccontate dal dottor Reggiori di AVSI e dal dottor Manciati di Medici Senza Frontiere.

La dirigente scolastica,dDott.sa Cicolini, si è detta molto soddisfatta dell’evento, ma soprattutto della partecipazione e del coinvolgimento dimostrato in classe dai ragazzi.

Pubblicato il 29 Novembre 2025
