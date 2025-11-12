Tempo Libero
“Unsaid”, alla Galleria Boragno la mostra personale di Alice Zanchi
Inaugurazione il 21 novembre alle 17.30 con presentazione del curatore Damiano Grassi. La mostra proseguirà fino al 30 novembre: venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30
Il 21 novembre alle ore 17.30 sarà inaugurata alla Galleria Boragno la mostra personale di Alice Zanchi , con presentazione del curatore Damiano Grassi.
UNSAID è il non detto.
Ciò che abbiamo taciuto, che non abbiamo saputo verbalizzare, il groviglio dei sottintesi e delle emozioni segrete, il malessere per le feroci pressioni sociali.
E rimasto lì, dentro di noi, sotterraneo e malinconico.
Per raccontare questo non detto, Alice Zanchi propone dunque una mostra di collages, tecnica amatissima da surrealisti e dadaisti proprio per la capacità di comunicare l’incoerente, assurdo e inesprimibile intreccio della mente umana.
In questo nodo inestricabile non entra in gioco solo la carta o la fotografia, ma anche fiori e fili di tessuto – che materializzano ai nostri occhi la sutura, l’intreccio, non solo delle nostre relazioni, ma anche del gesto stesso di cucire ed incollare assieme frammenti visivi.
L’insieme è sempre più della somma delle sue parti, e così nei collage di Alice Zanchi è possibile ritrovare parti anche di noi, dei nostri stessi silenzi e “non detti”
Alice Zanchi (Milano, 1987) ha lavorato come copywriter e creativa pubblicitaria, ad oggi si occupa di marketing management per grandi brand internazionali. Il suo approccio artistico è di stampo marcatamente pubblicitario per esprimere appieno l’alienazione e il malessere sociale contemporaneo. Il collage è il medium artistico privilegiato dall’artista, che si è però dedicata anche alla fotografia e all’arte digitale. Dal 2008, Zanchi ha partecipato a moltissime collettive e personali, sia in Italia che all’estero, tra cui Sguardi (2009, Torino), Sin Cara (2009, Madrid), Behind the Myths (2010, Sheffield) e Fil
Rouge (2010, Milano).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 340-4233019 – 3289521805.