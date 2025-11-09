Varesina senza gol, ma con la Casatese arriva un punto

La sfida tra Varesina e Casatese Merate, disputata all’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore, si è conclusa con un pareggio a reti inviolate (0-0). A farsi preferire sono stati gli ospiti, che hanno creato diversi pericoli alla retroguardia rossoblù. Nel primo tempo la Casatese ha colpito una traversa con Mendola, su punizione, e poco dopo ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa di Milani. Il secondo tempo è stato caratterizzato da una lunga interruzione a causa dell’infortunio di uno dei due guardalinee, infatti nel finale sono stati assegnati ben 14 minuti di recupero. I lecchesi sono andati vicini al gol in varie situazioni soprattutto con Ndao, il cui tiro è stato deviato da Maddalon sulla traversa. Questo pareggio serve poco ad entrambe le formazioni: la Varesina sale a 9 punti, stessa quota del Pavia, che ha pareggiato a Castellanza, mentre gli ospiti salgono al quarto posto in solitaria con 18 punti, ma allo stesso tempo perdono terreno rispetto a Chievo, Folgore Caratese e Brusaporto, tutte vincitrici.

Fischio d’inizio

La Varesina inizia con un 3-4-3, con Maddalon tra i pali, davanti a lui il terzetto composto da Grieco, Cavalli e Pirola. A centrocampo ci sono Rosa e Andreoli, con Testa e Miconi ai loro lati. In avanti, a supporto di Costantino, ci sono Baud Banaga e Camarlinghi. La Casatese Merate risponde con un 4-3-1-2 con Leonetti in porta, Pozzoli, Corno, Milani e Geddo in difesa, a centrocampo ci sono Mendola, Losa e Mecca, sulla tre quarti agisce Ndao a sostegno di Avinci e Goffi. Il direttore di gara è il signor Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria, insieme a lui ci sono gli assistenti Andrea Minopoli di Napoli e Domenico Moschella di Reggio Calabria.

Primo tempo

Al 5’ minuto primo tentativo della Varesina ad opera di Camarlinghi che si sposta il pallone sul destro e calcia verso la porta, con Lionetti che blocca facilmente. Al 9’ Mendola colpisce la traversa su punizione; nel prosieguo dell’azione la Casatese trova il gol, ma l’arbitro annulla per un fallo su Rosa. All’11’ altra punizione di Mendola, il quale stavolta mette il pallone in mezzo per la testa di Milani, che per poco non trova la porta. Al 25’ Avinci va via a Cavalli e successivamente lascia partire un destro, che viene respinto da Maddalon. Al 28’ Testa ci prova con un sinistro dal limite, che esce di pochissimo. Passati una decina di minuti ci prova anche Ndao con una conclusione da fuori, senza trovare lo specchio. Il primo tempo si chiude senza recupero con il punteggio di 0-0.

Secondo tempo

I primi 25 minuti della ripresa scorrono quasi interamente durante la lunga interruzione causata dall’infortunio di un assistente. Alla ripresa del gioco, la Varesina ci prova con Costantino, il cui tiro a botta sicura viene deviato in angolo. Qualche minuto più tardi, Testa, con una rimessa a lunga gittata, riesce a servire Costantino che incorna, ma non trova la porta. Alla mezz’ora Avinci si presenta davanti a Maddalon e calcia forte di destro, ma l’estremo difensore rossoblù è bravo a respingere con i piedi. Al 39’ Casatese ancora pericolosa con Ndao, che da fuori area lascia partire un tiro deviato da Maddalon sulla traversa: la palla, dopo aver colpito il legno, torna tra le braccia del portiere. Subito dopo, Diana entra in area dalla destra e calcia sul primo palo, ma Maddalon si distende e devia in angolo. Al 45’+3’ Franzoni ci prova di sinistro: il suo tiro termina alto non di molto. Poco dopo Avinci si invola verso la porta della Varesina e tenta di dribblare il portiere, ma si allunga troppo il pallone e calcia da posizione defilata, trovando ancora la risposta di Maddalon che concede il calcio d’angolo. L’arbitro al termine dei 14 minuti di recupero decreta la fine dell’incontro con il risultato di 0-0 tra Varesina e Casatese Merate.

VARESINA – CASATESE MERATE 0-0 (0-0)

Varesina (3-4-3): Maddalon; Grieco, Cavalli, Pirola; Miconi (45’ st Chiesa), Andreoli, Rosa, Testa; Baud Banaga, Costantino (45’+9’ Guri), Camarlinghi (44’ st Franzoni). A disp.: Bovi, Ornaghi, Serraglia, Grassi, Valisena, Tassani. All: Spilli.

Casatese Merate (4-3-1-2): Lionetti, Pozzoli, Corno, Milani, Geddo; Mendola, Losa, Mecca (32’ st Diana); Ndao; Goffi, Avinci. A disp.: Bragotto, Sevietti, Duca, Rozzi, Cabori, Braida, Donini, Gningue. All.: Comisso.

Arbitro: Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria (Andrea Minopoli di Napoli, Domenico Moschella di Reggio Calabria).

Angoli: 1-7

Ammoniti: Diana, Goffi (CM)

Recupero: 0’+14’

RISULTATI 11° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Brusaporto – Virtus CBG 1-0, CASTELLANZESE – PAVIA 0-0, Folgore Caratese – Breno 2-1, Sondrio – Milan Futuro 1-0, Oltrepò – Scanzorosciate 1-1, Real Calepina – Caldiero 1-1, VARESINA – CASATESE MERATE 0-0, Villa Valle – Chievo 0-2, Vogherese – Leon 1-3.

CLASSIFICA

Chievo 26, Caratese e Brusaporto 23, Casatese Merate 18, Milan Futuro e Villa Valle 17, CASTELLANZESE 16, Caldiero 15, Leon e Breno 14, Real Calepina 13, Oltrepò 12, Virtus CGB e Scanzorosciate 11, Vogherese 10, VARESINA E Pavia 9, Sondrio 4.

