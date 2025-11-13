Varese News

Villa Valerio festeggia #ioleggoperché con i più piccoli: letture, libri e condivisione

In occasione del decennale dell’iniziativa nazionale dedicata alla lettura, gli studenti della scuola secondaria portano storie nelle primarie di Casciago, Luvinate e Morosolo. In programma anche una mostra mercato di libri.

Anche quest’anno la scuola secondaria di primo grado Villa Valerio ha aderito con entusiasmo all’iniziativa nazionale #ioleggoperché, il più grande progetto italiano di promozione del libro e della lettura. Lo slogan scelto per l’edizione 2025, “Leggere, una festa che non finisce mai”, celebra i dieci anni di una proposta culturale che coinvolge scuole, famiglie e librerie con l’obiettivo di arricchire le biblioteche scolastiche.

Per festeggiare questa importante ricorrenza, gli studenti e le studentesse di Villa Valerio hanno deciso di rendere omaggio ai più piccoli, recandosi presso le scuole primarie di Casciago, Luvinate e Morosolo per proporre letture animate e momenti di condivisione letteraria. Un gesto semplice, ma ricco di significato: leggere ad alta voce ai bambini è un atto di cura, un ponte tra età diverse, un’occasione per seminare amore per i libri e sviluppare senso di comunità.

A corredo delle attività, è prevista per domani, venerdì 14 novembre, presso la sede della scuola, una mostra mercato del libro, organizzata e gestita dall’Associazione Genitori dalle 9 alle 13: le classi accompagnate dagli insegnanti scenderanno a turno a visitarla e a donare, se vogliono, i libri.

Negli anni passati l’acquisto dei libri veniva fatto anche in team, con più ragazzi/e che si uniscono e regalano un libro alla scuola. L’iniziativa ha lo scopo di raccogliere volumi da destinare alla biblioteca scolastica, ampliando così il patrimonio librario a disposizione degli alunni. Sarà un momento importante per coinvolgere anche le famiglie nel progetto educativo e rafforzare il legame tra scuola e territorio.

Pubblicato il 13 Novembre 2025
