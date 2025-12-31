A Cunardo si cerca Guillermo Jose Ravazzani, scomparso da domenica
L'uomo, classe 1973, era ospite presso una comunità. Le ricerche coinvolgono Protezione Civile, Carabinieri e Vigili del fuoco, con campo base allestito a Cunardo
Sono in corso da due giorni le ricerche di Guillermo Jose Ravazzani, nato il 21 gennaio 1973, di cui non si hanno notizie dalla sera di domenica 28 dicembre, quando si è allontanato dalla comunità Dedalus di Cunardo, dove era ospite.
Formalizzata la denuncia ai carabinieri, è stato allestito un campo base proprio a Cunardo, a supporto di Protezione Civile, Carabinieri e Vigili del fuoco impegnati nelle ricerche.
Chiunque lo abbia visto o abbia informazioni utili per ritrovarlo può contattare i carabinieri.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.