A Cunardo si cerca Guillermo Jose Ravazzani, scomparso da domenica

Sono in corso da due giorni le ricerche di Guillermo Jose Ravazzani, nato il 21 gennaio 1973, di cui non si hanno notizie dalla sera di domenica 28 dicembre, quando si è allontanato dalla comunità Dedalus di Cunardo, dove era ospite.

Formalizzata la denuncia ai carabinieri, è stato allestito un campo base proprio a Cunardo, a supporto di Protezione Civile, Carabinieri e Vigili del fuoco impegnati nelle ricerche.

Chiunque lo abbia visto o abbia informazioni utili per ritrovarlo può contattare i carabinieri.