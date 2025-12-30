A Gornate Olona divieto assoluto per petardi e fuochi d’artificio a Capodanno: la sanzione arriva a 500 euro
Il divieto sarà in vigore dalle ore 00.00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 24.00 del 1° gennaio 2026, quindi per tutta la durata delle festività di Capodanno
Niente botti a Capodanno a Gornate Olona. Il sindaco Emanuele Poretti ha firmato un’ordinanza che pone un divieto assoluto all’uso di petardi, fuochi d’artificio e articoli pirotecnici di qualsiasi genere su tutto il territorio comunale, anche se di libera vendita.
Il divieto sarà in vigore dalle ore 00.00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 24.00 del 1° gennaio 2026, quindi per tutta la durata delle festività di Capodanno.
L’obiettivo è quello di tutelare la salute e la sicurezza delle persone, degli animali e dell’ambiente, come si legge nel documento ufficiale pubblicato in data 22 dicembre.
L’ordinanza prende spunto da considerazioni di ordine sanitario, ambientale e sociale. I botti di Capodanno – anche se legittimamente detenuti – possono causare danni diretti o indiretti, specie nelle ore notturne. «Gli ordigni esplodendo spaventano anche gli animali domestici, creando situazioni di malessere che, come evidenziano diversi studi scientifici, possono sfociare in reazioni aggressive o depressive» si legge nel testo dell’ordinanza. A questo si aggiunge l’impatto ambientale dei contenitori abbandonati e il degrado urbano derivante dall’uso incontrollato dei materiali pirotecnici.
L’amministrazione comunale ha dunque deciso di intervenire con un provvedimento urgente e temporaneo, motivato da ragioni di pubblico interesse.
Per chiunque verrà sorpreso a violare il divieto è prevista una sanzione amministrativa di 500 euro.
