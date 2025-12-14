A Luino un nuovo murales dedicato a Piero Chiara
Un'opera realizzata nel cuore del centro storico destinata a diventare un simbolo culturale della città
A Luino prende forma un nuovo omaggio a Piero Chiara: un murales realizzato nel cuore del centro storico, destinato a diventare un simbolo culturale della città.
L’opera, che ritrae lo scrittore luinese con segni grafici che richiamano le sue atmosfere narrative, nasce per valorizzare il legame profondo tra Chiara e il territorio. Il murales arricchisce così il percorso artistico cittadino e offre a residenti e visitatori un nuovo punto di riferimento dedicato alla memoria di uno degli autori più amati del Novecento italiano.
foto di Marzia Malesani
