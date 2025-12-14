Varese News

Cultura

A Luino un nuovo murales dedicato a Piero Chiara

Un'opera realizzata nel cuore del centro storico destinata a diventare un simbolo culturale della città

Generico 08 Dec 2025

A Luino prende forma un nuovo omaggio a Piero Chiara: un murales realizzato nel cuore del centro storico, destinato a diventare un simbolo culturale della città.

L’opera, che ritrae lo scrittore luinese con segni grafici che richiamano le sue atmosfere narrative, nasce per valorizzare il legame profondo tra Chiara e il territorio. Il murales arricchisce così il percorso artistico cittadino e offre a residenti e visitatori un nuovo punto di riferimento dedicato alla memoria di uno degli autori più amati del Novecento italiano.

foto di Marzia Malesani

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.