A Travedona Monate la Roma del Bernini con“Marmo e Fango” di Alessandra Giovanile

La Biblioteca Comunale “Lorenza Bina” di Travedona Monate ospita, sabato 13 dicembre alle ore 15.00, la presentazione del romanzo Marmo e fango di Alessandra Giovanile. L’evento, organizzato in collaborazione con il gruppo Patto per la lettura, si terrà presso la Sala Don Luigi Ponti di via Agostino Binda 2.

Il romanzo, edito da Nua Edizioni, si immerge nella Roma barocca, restituendone le luci e le ombre, lo splendore artistico e le tensioni sotterranee, i fasti dell’eternità e il fango dell’oblio.

Una Roma di arte, potere e fragilità umana

Con uno stile evocativo e documentato, Marmo e fango intreccia passioni, rivalità e destini nell’epoca di Gian Lorenzo Bernini, genio assoluto del Seicento romano. Tra palazzi, chiese, corti e botteghe, il libro accompagna il lettore in un viaggio tra la grandezza dell’arte e la fragilità dell’animo umano.

L’incontro rappresenta un’occasione per scoprire i retroscena della scrittura e le fonti storiche alla base del romanzo, ma anche per riflettere sull’attualità di alcuni temi come il rapporto tra bellezza e potere, memoria e ambizione.

Incontro aperto a tutti

L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione della lettura curato dalla biblioteca comunale, che negli ultimi anni ha dato spazio a numerose autrici e autori del panorama italiano.

L’ingresso è libero e gratuito. L’incontro sarà seguito da un momento di dialogo con il pubblico e, a seguire, dalla possibilità di acquistare copie del libro con firma dell’autrice.