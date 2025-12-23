A volte ritornano: Ghiglione – Mastini, atto secondo

Babbo Natale arriva ai piedi del Sacro Monte con qualche ora d’anticipo, mettendo sotto l’albero dei Mastini un giocatore, Dylan Ghiglione, che è acqua nel deserto in pieno Samum per Varese. Un regalo che Da Rin ha scartato (nel senso di “togliere la carta”) immediatamente, visto che il vecchio-nuovo numero 9 giallonero è salito sul pullman in direzione Appiano, disponibile per l’importantissimo turno prenatalizio.

L’attaccante appare un giocatore perfetto per gli schemi di Da Rin, capace di dare velocità e movimento nelle zone di attacco e probabilmente utile anche in situazione di power play, vista la spiccata propensione nell’inquadrare la porta. L’esperienza in Val Gardena ha sicuramente aggiunto qualcosa in termini tecnici al forte giocatore che potrà dare sostanza all’attacco varesino, partendo proprio da stasera, dove siamo sicuri che il suo contributo emergerà in maniera importante.

Ghiglione conosce molto bene il gruppo, e basteranno pochi minuti e la linea giusta per far esprimere al giovane attaccante tutto il suo potenziale offensivo. Nato a Pavia, classe 2000, il “cavallo di ritorno” al PalAlbani ha vestito la maglia giallonera nella passata stagione. Il suo tabellino parla di 40 punti in 34 partite di stagione regolare (15 gol) cui vanno aggiunti i 6 punti (un gol) nelle otto partite disputate durante i playoff. Numeri che in estate erano valsi il trasferimento in Alps al Gardena dove però Ghiglione non è riuscito a lasciare il segno. Ora il ritorno a Varese per tornare a colpire.