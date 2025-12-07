Varese News

Gallarate/Malpensa

Accensione delle luci alla scuola primaria Parini di Cassano Mgnago: quando il Natale unisce le generazioni

Protagonisti di questo momento speciale sono stati i bambini e i nonni alpini, due generazioni apparentemente lontane ma unite da canti, sorrisi e un forte senso di comunità

Generico 01 Dec 2025

Alla scuola primaria Parini il Natale è arrivato con un abbraccio tra passato e futuro. L’occasione è stata l’accensione ufficiale delle luci natalizie, che ha trasformato il cortile della scuola in un piccolo teatro a cielo aperto, illuminato non solo dalle decorazioni, ma soprattutto dalle emozioni di chi vi ha partecipato.

Protagonisti di questo momento speciale sono stati i bambini e i nonni alpini, due generazioni apparentemente lontane ma unite da canti, sorrisi e un forte senso di comunità. I più piccoli hanno aperto la serata con una dolce canzone natalizia, intonata con entusiasmo e occhi pieni di magia. A seguire, i nonni alpini hanno risposto con le loro canzoni tradizionali, cariche di storia, valori e memoria condivisa.

Un dialogo musicale che ha attraversato il tempo e ha toccato profondamente il cuore delle centinaia di genitori presenti. Dall’esterno, mamme e papà hanno potuto assistere allo spettacolo, godendosi un momento semplice ma prezioso, capace di unire famiglie, tradizioni e territorio.

L’atmosfera si è fatta ancora più calda quando, al termine dell’evento, gli alpini hanno offerto a tutti uno squisito vin brûlé e un the caldo fumante, gesto che ha contribuito a rendere l’evento ancora più conviviale.

Un evento breve ma intenso, fatto di luci, voci e condivisione, che alla scuola Parini ha ricordato a tutti il vero spirito del Natale: stare insieme, riconoscersi e custodire le proprie radici mentre si guarda al futuro.

Pubblicato il 07 Dicembre 2025
