Accensione delle luci alla scuola primaria Parini di Cassano Mgnago: quando il Natale unisce le generazioni
Protagonisti di questo momento speciale sono stati i bambini e i nonni alpini, due generazioni apparentemente lontane ma unite da canti, sorrisi e un forte senso di comunità
Alla scuola primaria Parini il Natale è arrivato con un abbraccio tra passato e futuro. L’occasione è stata l’accensione ufficiale delle luci natalizie, che ha trasformato il cortile della scuola in un piccolo teatro a cielo aperto, illuminato non solo dalle decorazioni, ma soprattutto dalle emozioni di chi vi ha partecipato.
Protagonisti di questo momento speciale sono stati i bambini e i nonni alpini, due generazioni apparentemente lontane ma unite da canti, sorrisi e un forte senso di comunità. I più piccoli hanno aperto la serata con una dolce canzone natalizia, intonata con entusiasmo e occhi pieni di magia. A seguire, i nonni alpini hanno risposto con le loro canzoni tradizionali, cariche di storia, valori e memoria condivisa.
Un dialogo musicale che ha attraversato il tempo e ha toccato profondamente il cuore delle centinaia di genitori presenti. Dall’esterno, mamme e papà hanno potuto assistere allo spettacolo, godendosi un momento semplice ma prezioso, capace di unire famiglie, tradizioni e territorio.
L’atmosfera si è fatta ancora più calda quando, al termine dell’evento, gli alpini hanno offerto a tutti uno squisito vin brûlé e un the caldo fumante, gesto che ha contribuito a rendere l’evento ancora più conviviale.
Un evento breve ma intenso, fatto di luci, voci e condivisione, che alla scuola Parini ha ricordato a tutti il vero spirito del Natale: stare insieme, riconoscersi e custodire le proprie radici mentre si guarda al futuro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.