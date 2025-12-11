Varese News

Varese Laghi

Accordo tra la Procura della Repubblica di Varese e il Comune sulle indagini legate ad urbanistica ed edilizia

Mediante lo strumento del “distacco funzionale”, alcune risorse del personale del Comune di Varese saranno distaccate presso la Procura proprio per consolidare una più stretta sinergia e coordinamento nell’attività di verifica e di indagine giudiziaria

tribunale varese
La Procura della Repubblica di Varese e il Comune hanno firmato oggi un accordo per lo sviluppo di azioni sinergiche e multidisciplinari collegate alle attività di verifica e di indagine giudiziaria, con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia urbanistico ed edilizia. L’obiettivo del progetto è dunque quello di avviare una stretta collaborazione, condividendo professionalità e competenze, in particolare su tematiche complesse come quelle urbanistiche ed edilizie, e più in generale quelle ambientali, a tutela del decoro urbano e del paesaggio.
Di recente infatti, la Procura della Repubblica ha istituito il Nucleo Edilizia Ambiente Tutela Animali, al quale risulta essenziale disporre di personale qualificato, come ad esempio quello in forza nel settore del Comune di Varese che porta avanti le attività di controllo edilizio, così da consolidare e ottimizzare il livello di coordinamento fra l’Autorità Giudiziaria inquirente e l’attività di controllo edilizio del Comune di Varese.
Grazie all’accordo firmato oggi dunque, mediante lo strumento del “distacco funzionale”, alcune risorse del personale del Comune di Varese saranno distaccate presso la Procura proprio per consolidare una più stretta sinergia e coordinamento nell’attività di verifica e di indagine giudiziaria, con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia urbanistico ed edilizia.
«Questa sinergia consentirà di acquisire ancora più professionalità – spiega il sindaco di Varese Davide Galimberti – e maturare esperienze che andranno ad accrescere le competenze».
«Si tratta di una importante collaborazione tra enti territoriali che consentirà di fornire personale da impiegare in attività di supporto a garantire la legalità» ha detto il Procuratore di Varese, Antonio Gustapane.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.