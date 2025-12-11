Accordo tra la Procura della Repubblica di Varese e il Comune sulle indagini legate ad urbanistica ed edilizia
Mediante lo strumento del “distacco funzionale”, alcune risorse del personale del Comune di Varese saranno distaccate presso la Procura proprio per consolidare una più stretta sinergia e coordinamento nell’attività di verifica e di indagine giudiziaria
La Procura della Repubblica di Varese e il Comune hanno firmato oggi un accordo per lo sviluppo di azioni sinergiche e multidisciplinari collegate alle attività di verifica e di indagine giudiziaria, con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia urbanistico ed edilizia. L’obiettivo del progetto è dunque quello di avviare una stretta collaborazione, condividendo professionalità e competenze, in particolare su tematiche complesse come quelle urbanistiche ed edilizie, e più in generale quelle ambientali, a tutela del decoro urbano e del paesaggio.
Di recente infatti, la Procura della Repubblica ha istituito il Nucleo Edilizia Ambiente Tutela Animali, al quale risulta essenziale disporre di personale qualificato, come ad esempio quello in forza nel settore del Comune di Varese che porta avanti le attività di controllo edilizio, così da consolidare e ottimizzare il livello di coordinamento fra l’Autorità Giudiziaria inquirente e l’attività di controllo edilizio del Comune di Varese.
Grazie all’accordo firmato oggi dunque, mediante lo strumento del “distacco funzionale”, alcune risorse del personale del Comune di Varese saranno distaccate presso la Procura proprio per consolidare una più stretta sinergia e coordinamento nell’attività di verifica e di indagine giudiziaria, con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia urbanistico ed edilizia.
«Questa sinergia consentirà di acquisire ancora più professionalità – spiega il sindaco di Varese Davide Galimberti – e maturare esperienze che andranno ad accrescere le competenze».
«Si tratta di una importante collaborazione tra enti territoriali che consentirà di fornire personale da impiegare in attività di supporto a garantire la legalità» ha detto il Procuratore di Varese, Antonio Gustapane.
