ACI Como Servizi Srl. Avviso pubblico di selezione del personale

ACI COMO SERVIZI SRL

Unità locale c/o Automobile Club Varese, viale Milano 25 – 21100 Varese

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

Posizioni oggetto della ricerca: n.2 risorse da assumere con contratto a tempo determinato, per il periodo di 6 mesi a partire dal 1° gennaio 2026.

Inquadramento contrattuale: Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi- IV livello

Termine presentazione domanda: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18.12.2025.

Avviso di selezione completo e facsimile della domanda di ammissione, sono disponibili su sito istituzionale www.varese.aci.it > Amministrazione Trasparente ACI COMO SERVIZI SRL > Bandi di concorso dal 03 dicembre 2025.

AMMINISTRATORE UNICO
Enrico Gelpi

Pubblicato il 05 Dicembre 2025
