Ad Albizzate gli studenti del Politecnico presentano le loro idee per il futuro della Corte Bassani dopo l’intesa bipartisan

Venerdì 5 dicembre alle ore 18 presso l’aula consigliare del Comune di Albizzate, ci sarà l’occasione di apprezzare alcune delle idee progettuali che, negli auspici degli organizzatori, contribuiranno a disegnare un possibile futuro della Corte Bassani, l’importante pezzo del centro storico che attende da decenni di conoscere la sua sorte.

Il laboratorio di Architettura del Politecnico di Milano, coordinato dal professor Alessandro Rogora, con un lavoro iniziato diversi mesi fa, dopo aver concluso il suo iter accademico presenterà negli spazi della sede comunale i risultati del proprio lavoro.

Sempre coordinati dal professore e dai suoi collaboratori una selezione dei progetti realizzati saranno illustrati direttamente dagli studenti, che condivideranno le loro idee e proposte con la cittadinanza, i ‘portatori di interessi’ e l’Amministrazione.

Un percorso condiviso

Questo appuntamento è l’esito di un percorso diventato in qualche modo bipartisan, cominciato con una proposta della minoranza di “Noi Insieme per Albizzate” condivisa dall’Amministrazione comunale in un’inedita collaborazione tra la minoranza e maggioranza che siedono in Consiglio Comunale.

A fronte delle perplessità della minoranza sull’ipotesi di progetto di riqualificazione della Corte Bassani (in particolare riguardo ai vincoli storici, alla coerenza architettonica con il contesto, all’assenza di funzioni pubbliche e alla mancata partecipazione della cittadinanza al processo decisionale), la giunta guidata dal sindaco Mirko Zorzo si è dimostrata disponibile ad una possibile rivalutazione delle soluzioni adottabili.

Nell’ambito dell’attività tecnico-amministrativa in itinere, la quale vede in discussione la modifica di parte del Piano di Governo del Territorio, il coinvolgimento del Politecnico di Milano ha quindi avuto come obiettivo condiviso l’offerta di stimoli in grado di contribuire positivamente migliorare il percorso di riqualificazione del centro storico e della Corte Bassani.

Zorzo: “L’obiettivo resta quello di arrivare a una definizione del progetto a inizio 2026”

«Questa è l’ occasione per chi parteciperà di visionare il lavoro degli studenti – commenta il sindaco Zorzo -. Dopo la serata del 5 dicembre l’ obiettivo rimane quello di definire e portare, al massimo nei primi mesi del 2026, l’ approvazione del progetto della Corte Bassani. Ringrazio tutte le persone di buona volontà, studenti, dalla minoranza alla maggioranza e la proprietà dell’area privata».