Addio a Roberto Webb, il “Pelè bianco” della Castellanzese

Lutto nel mondo del calcio locale per la scomparsa di Roberto Webb, venuto a mancare in queste ore. Giocatore di grande talento, era conosciuto da tutti come il “Pelè bianco” della Castellanzese”, soprannome che racconta bene le sue qualità tecniche e il segno lasciato negli anni in maglia neroverde, durante la presidenza di Ermanno Raimondi.

Webb è stato un calciatore capace di accendere l’entusiasmo dei tifosi con giocate spettacolari, visione di gioco e personalità, diventando un punto di riferimento per un’intera generazione di appassionati. Le sue doti non passarono inosservate nemmeno a livelli più alti: nel corso della sua carriera ebbe infatti l’opportunità di sostenere un provino con la Fiorentina, sotto l’attenta osservazione di Bruno Pesaola, figura storica del calcio italiano.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra ex compagni di squadra, dirigenti, tifosi e in tutta la comunità sportiva, che oggi lo ricorda non solo per il suo talento, ma anche per l’attaccamento ai colori e per l’amore autentico verso il calcio. Con Roberto Webb se ne va un pezzo importante della storia calcistica locale, ma il suo ricordo resterà vivo nei racconti e nella memoria di chi lo ha visto giocare.