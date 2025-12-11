Al Teatro delle Arti la meragliosa macchina teatrale dello Schiaccianoci dei Colla

Al Teatro delle Arti di Gallarate arriva la meravigliosa macchina teatrale delle marionette, con lo Schiaccianoci della Compagnia Carlo Colla e Figli, per la regia di Franco Citterio e Giovanni Schiavolin, uno spettacolo che intreccia tradizione, musica e meraviglia scenica. La storica compagnia milanese – affezionata al teatro gallarataese – porta in scena una versione raffinata della celebre fiaba natalizia, accompagnata dalle immortali musiche di Čajkovskij.

Lo spettacolo, programmato per sabato 13 dicembre alle 15.30 all’interno della rassegna Famiglie e Bambini 2025/26, è pensato per un pubblico dai 5 anni.

«Tornano ospiti graditissimi – spiega Giulia Provasoli, responsabile della rassegna di teatro per famiglie – con le musiche di Čajkovskij. Hanno allestito nella giornata di giovedì e sono stati generosissimi con i bambini del corso di teatro, venuti a vedere questo magnifico allestimento».

La macchina teatrale dietro la scena, sul palco del teatro

Un’occasione da non perdere: «Ci sono ancora pochi posti disponibili per questo spettacolo. Finalmente la stagione pomeridiana ha preso piede e sta diventando appuntamento fisso per tante e tanti».

Lo schiaccianoci di Čajkovskij

La narrazione è guidata da una voce fuori campo che segue i pensieri e i ricordi della piccola Clara, protagonista del sogno che dà vita alla storia. La pantomima fiabesca restituisce allo spettatore il sapore delle fiabe raccontate la sera prima di addormentarsi: il tepore della casa, l’intimità della notte di Natale, lo stupore dei regali, la gioia dei giochi, i sogni e gli incubi notturni.

Il viaggio fantastico oltre lo scorrere del tempo è scandito dai meccanismi e dagli orologi del misterioso Zio Drosselmeyer, figure che costruiscono l’immaginario entro cui le marionette rivelano tutta la loro potenza espressiva. Un insieme di visioni che tocca corde profonde, riportando il pubblico alle sensazioni più recondite dell’infanzia.

Gli appuntamenti di gennaio

Il nuovo anno proseguirà con due proposte pensate per i più piccoli e per chi desidera avvicinarsi al teatro attraverso linguaggi diversi: al 10 gennaio Silvano Antonelli porterà Piccoli principi e principesse, poi al 24 gennaio La Baracca – Testoni Ragazzi con Biancaneve.