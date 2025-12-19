Varese News

Alla Pedotti di Luvinate un canto di Natale che parla con le mani

Gli auguri dei bambini con la LIS Lingua dei Segni Italiana per le vie di Barasso e Luvinate

Generico 15 Dec 2025

Un canto di Natale che parla con le mani. Alla Pedotti di Luvinate gli auguri dei bambini con la LIS Lingua dei Segni Italiana.

In occasione della Festa di Natale per le vie di Barasso e Luvinate, gli alunni della Scuola Primaria Pedotti di Luvinate hanno realizzato una speciale canzone di Natale interpretata in LIS – Lingua dei Segni Italiana. Attraverso gesti, espressioni del viso e movimenti coordinati, i bambini hanno dato voce al messaggio del brano “Astro del ciel” in modo inclusivo ed emozionante.

Il PROGETTO LIS – Il progetto LIS affrontato a scuola, grazie al finanziamento dell’Associazione genitori, ha rappresentato un’importante esperienza educativa, permettendo agli alunni di avvicinarsi al tema della comunicazione accessibile, del rispetto delle differenze e dell’empatia. Preparare la canzone in LIS ha richiesto impegno, collaborazione e attenzione reciproca, trasformando la musica in un vero linguaggio universale.

NON SOLO PERFORMANCE, MA ESPERIENZA CONDIVISA – Questo canto natalizio non è stato solo una performance, ma un momento di crescita condivisa, capace di trasmettere i valori più autentici del Natale: accoglienza, solidarietà e inclusione.

NATALE ITINERANTE – Grazie alla Lingua dei Segni e alle tante canzoni italiane ed inglesi, i bimbi hanno così arricchito i paesi di Barasso e Luvinate, in occasione del tradizionale Natale Itinerante, con partenza dalla Chiesa di Barasso, fino al Golf Club Varese e poi al Parco Sorriso di Luvinate.

