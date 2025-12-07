Ambrogini 2025, la grande medaglia d’oro di Milano al Fai – Fondo per l’ambiente italiano, “vero dono alla comunità“

Il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, in occasione dei suoi cinquant’anni di attività, ha ricevuto la Grande Medaglia d’Oro, l’unica conferita nel 2025, nell’ambito

dell’assegnazione degli Ambrogini d’Oro, il massimo riconoscimento civico del Comune di Milano.

La cerimonia di consegna delle onorificenze, attribuite a persone, associazioni e realtà meritevoli di aver contribuito alla vita civile, culturale e sociale della città, si è svolta oggi, giorno di Sant’Ambrogio, Patrono di Milano, al Teatro Dal Verme.

La Grande Medaglia d’Oro è stata consegnata al Presidente del FAI Marco Magnifico dal sindaco Giuseppe Sala e dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, a riconoscimento dell’impegno della Fondazione nella tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. A seguire la motivazione del riconoscimento al FAI:

“Preservare, tutelare e valorizzare il patrimonio italiano di arte, natura e paesaggio. Poche parole per una grande missione, nata a Milano e portata avanti dal 1975 grazie a un’attiva rete di volontari e volontarie e al sostegno di privati cittadini e cittadine, aziende e istituzioni. Promuove cultura e conoscenza, recuperando e aprendo al pubblico siti meravigliosi e spesso poco conosciuti. Interviene in difesa di beni e territori, diffondendo consapevolezza e richiamando alla responsabilità collettiva. È instancabile nell’educare e sensibilizzare al rispetto e alla cura dell’arte e della natura, elementi che caratterizzano l’identità del nostro

Paese. Sempre attenta a raccontare la storia dei luoghi e a inserirli nel contesto che li circonda, la sua opera è un vero dono alla comunità.”

Il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano – costituito a Milano il 28 aprile 1975 per volere di Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli – opera grazie al sostegno di privati cittadini, aziende e istituzioni per tutelare, conservare e valorizzare, per le generazioni presenti e future, il patrimonio italiano di storia, arte e natura. Una missione che si invera nella cura di luoghi speciali – 75 Beni in tutta Italia, di cui 60 aperti al pubblico e 15 in restauro – e migliaia di altri luoghi valorizzati in iniziative e progetti locali e nazionali, come le Giornate FAI di Primavera e d’Autunno e I Luoghi del Cuore, con lo scopo di educare la collettività alla conoscenza, alla frequentazione e alla tutela del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del Paese.

Nel 2024 sono stati oltre 1 milione e centomila i visitatori accolti nei Beni e ad oggi il FAI può contare sul supporto di oltre 300.000 iscritti e più di 16.000 volontari; le manifestazioni Giornate FAI di Primavera e d’Autunno hanno consentito negli anni

l’apertura di 24.500 luoghi d’arte, cultura e natura visitati da più di 16,3 milioni di italiani; le iniziative della Fondazione hanno coinvolto quasi 4,4 milioni di studenti, di cui più di 550.000 hanno potuto svolgere un’esperienza di cittadinanza attiva nel ruolo di Apprendisti Ciceroni; infine, grazie al censimento I Luoghi del Cuore, che dal 2003 ad oggi ha registrato oltre 13,4 milioni di voti, già 163 luoghi hanno potuto beneficiare di preziosi interventi di recupero e valorizzazione.

www.fondoambienteitaliano.it