Amministrativa assente, “saltano” le udienze dal Giudice di pace di Busto

La situazione degli uffici del Giudice di Pace di Busto Arsizio e Legnano continua a preoccupare gli operatori, per le gravi conseguenze che coinvolgono anche aziende e cittadini. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio ha inviato una lettera il 18 dicembre 2025, indirizzata al Ministrro della Giustizia, Presidente della Repubblica e Csm, per segnalare la persistente difficoltà nel garantire il corretto funzionamento della giustizia in questi territori. La lettera denuncia l’assenza di modifiche sostanziali rispetto alla missiva precedente inviata il 3 luglio 2025, nonostante il forte impatto che la carenza di risorse ha sul sistema giudiziario.

In particolare, il Consiglio degli Avvocati sottolinea che «nulla è cambiato: il numero dei Giudici di Pace è rimasto invariato, con un giudice a tempo parziale per il civile e un altro per il penale, rispettivamente presso l’uggicio di Busto Arsizio e uno solo presso l’ufficio di Legnano». Inoltre, il numero del personale amministrativo non ha visto incrementi, aumentando le difficoltà nell’offrire un servizio adeguato. La carenza di risorse è ormai diventata un problema strutturale, e ciò si riflette nell’organizzazione delle udienze e nella gestione dei procedimenti.

Un esempio emblematico del disservizio è stato registrato la mattina del 18 dicembre 2025, quando «a causa dell’assenza improvvisa dell’unica unità amministrativa presente, l’udienza penale a Busto Arsizio non si è potuta svolgere». Questo episodio non è isolato, ma rappresenta solo l’ultimo di una serie di disagi che avvocati, giuristi e cittadini devono affrontare quotidianamente. L’incidente ha sorpreso anche i legali, che si erano recati al tribunale fin dalle prime ore del mattino, trovandosi di fronte a una chiusura improvvisa, senza preavviso, e con gravi conseguenze sulla giustizia locale.

«Altre persone nel corso della giornata (avvocati, imputati, parti civili e testimoni) si sono presentate, affrontando inutili spese, perdendo tempo e viaggiando anche da lontano». La situazione, dunque, si rivela «insostenibile», una «inaccettabile maleducazione della “giustizia” nei confronti di tutti gli utenti»

Il documento sottolinea che è necessario un «intervento massiccio e incisivo», al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici e la riorganizzazione delle risorse disponibili. La stessa sede di Gallarate, in particolare, ha problemi anche sullo stabile in sé, con diverse carenze emerse già nei mesi scorsi e che avevano creato problemi all’operatività.