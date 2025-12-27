Varese News

Animali

Anacleto è tornato: il gatto più fortunato del Natale è tornato a regnare sulla sua scatola

Aggiornamenti dal felino protagonista del "miracolo" della vigilia: vispo, affamato e di nuovo padrone assoluto del cartone

Generico 22 Dec 2025

Nella foto sopra: Anacleto nella sua scatola, vispo e in salute. E con quell’espressione che dice chiaramente “tutto questo casino per me?”

Dopo il dramma della vigilia di Natale che aveva tenuto tutti col fiato sospeso, è arrivata la prova che tutti aspettavano: Anacleto sta benissimo.

Il re è tornato al suo trono (di cartone)

La foto che ci ha mandato la proprietaria, A., parla chiaro: Anacleto ha ripreso possesso della sua amata scatola di cartone. E quando un gatto torna alla sua scatola preferita, significa che nel suo mondo è tornato tutto alla normalità.”Grazie per aver capito”.  Nel messaggio che ci ha inviato, A. ringrazia per l’articolo: «Prima di tutto grazie, avete colto il mio intento, i miei sentimenti, il mio stato d’animo».

Certo, non sono mancati commenti al vetriolo online, ma A. li liquida con filosofia: «La gente si permette di aprire bocca senza conoscere». E in effetti, quando conosci la sua storia, capisci che quelle critiche cadono nel vuoto. Perché A. ci tiene a raccontare chi è davvero, al di là dell’incidente: una donna che ha dedicato la sua vita agli animali in difficoltà.«Ho avuto gatti e cani tutti provenienti da abbandoni, maltrattamenti o incidentati, e sono vissuti i gatti fino a 21 anni e i cani fino a 17», scrive. Tra questi, c’è anche la storia toccante di un cane di razza malato di cuore, che qualcuno aveva abbandonato sul divano di casa sua “con la scusa di venire a bere un caffè”. Perché quando un animale non può essere venduto, per alcuni diventa improvvisamente invisibile. Ma non per A., che lo ha accolto e gli ha regalato 17 anni di vita felice.

Il veterinario eroe (ancora una volta)

La gratitudine più grande comunque va al dottor Mario, il veterinario che ha letteralmente salvato Anacleto: «Una persona unica», lo definisce A.

E non è la prima volta che questo dottore si dimostra all’altezza delle emergenze più disperate. Fu lui a curare anche «La piccola Arabella, il cane di famiglia morso da un lupo cecoslovacco». Quella notte della vigilia, il dottor Mario ha fatto quello che fanno i veri professionisti: è arrivato subito, ha lavorato per ore, ha vegliato fino alle 4 del mattino quando finalmente la temperatura di Anacleto è tornata a livelli di sicurezza. E ha supportato una proprietaria che stava vivendo il suo peggior incubo.

E il vero miracolo? È arrivato la mattina dopo, quella di Natale, quando Anacleto ha ricominciato a mangiare. Per chi vive con i gatti, quel momento in cui tornano alla ciotola dopo una malattia è sempre un sospiro di sollievo infinito. Per A., che vive circondata da cinque animali tra cani e gatti, vedere Anacleto tornare se stesso è stato il miglior regalo di Natale possibile.

La storia di A. e dei suoi animali è quella di tante persone che non vanno nei negozi a scegliere cuccioli perfetti, ma aprono la porta (e il cuore) a chi nessuno vuole: il gatto troppo vecchio, il cane malato, quello trovato per strada, quello abbandonato perché “non possiamo più tenerlo”. E questi animali scartati, nelle case giuste, vivono vite lunghissime e felici. Numeri che parlano di cure, attenzione, amore quotidiano.

E vissero tutti felici e pelosi

Oggi, mentre scriviamo, Anacleto è nella sua scatola. Probabilmente sta dormendo. O forse sta meditando sui misteri dell’universo. O forse pensa a cosa mangiare. Insomma, è tornato ad essere un gatto normale. Con una storia straordinaria alle spalle e sette vite ancora davanti. La vigilia di Natale 2025 resterà per sempre “quella volta che Anacleto…”, ma per fortuna è una storia che si può raccontare sorridendo, con il protagonista vivo e vegeto a fare quello che i gatti fanno meglio: ignorarci magnificamente dalla loro scatola. Bentornato, Anacleto. E la prossima volta, per favore, trova un posto meno… rotante per i tuoi pisolini.

Leggi anche

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 27 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.