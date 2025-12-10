Arpa Lombardia compie 25 anni: “Scienza e servizio pubblico per affrontare le sfide ambientali”

Venticinque anni di monitoraggi, analisi, emergenze affrontate e innovazione continua: Arpa Lombardia festeggia un quarto di secolo di attività e si conferma come un punto di riferimento scientifico e istituzionale per la tutela dell’ambiente in Regione.

Nata nel 1999 con la legge regionale n. 16 e operativa dal 2000, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente è oggi l’ente con il maggior numero di dipendenti in Lombardia: circa 1000 persone al lavoro ogni giorno per garantire la qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo, ma anche per rispondere alle emergenze, monitorare le frane, i siti contaminati, i rifiuti, la radioattività e molto altro.

Fontana: «Un’agenzia che anticipa i tempi»

A celebrare l’anniversario sono intervenuti i principali protagonisti istituzionali. «Arpa è cresciuta insieme alla sensibilità ambientale della Regione, anticipando i tempi e raggiungendo traguardi importanti» – ha dichiarato il presidente Attilio Fontana – «Condividiamo la stessa missione: un futuro migliore per la Lombardia».

Dello stesso tono anche l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione: «I dati su aria e acque sono i migliori di sempre. Questo è il risultato dell’impegno del sistema regionale e del lavoro di Arpa, attore chiave nello sviluppo ambientale».

Lo Palo: «Modello per il Paese». Cambielli: «Pronti alle sfide future»

«Arpa è cresciuta, si è riorganizzata, ha anticipato i tempi diventando un modello anche per altre realtà italiane» – ha detto la presidente Lucia Lo Palo, sottolineando il ruolo dell’Agenzia nella trasformazione delle politiche ambientali regionali.

Il direttore generale Fabio Cambielli ha invece posto l’accento sulla capacità dell’ente di fondere «scienza e responsabilità del servizio pubblico»: «In questi 25 anni abbiamo saputo affrontare sfide complesse e oggi siamo pronti per le più ambiziose, come il supporto tecnico alle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026».

I numeri

30.000 campioni ambientali analizzati ogni anno

1.200 emergenze gestite solo nel 2024

46 frane monitorate con oltre 27 milioni di dati

17.000 siti oggetto di bonifica

2.600 campioni d’acqua prelevati ogni anno

9.000 eventi valanghivi censiti

7500 persone coinvolte in attività di educazione ambientale

L’attività si basa su una rete tecnologicamente avanzata: radar meteo (tre fissi e uno mobile a Bormio), droni, sensori, immagini satellitari. Arpa fornisce anche previsioni meteo ad alta precisione, comune per comune.

Una rete diffusa sul territorio

L’Agenzia ha una presenza capillare con sedi in quasi tutte le province lombarde: Varese, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Lecco, Monza, Milano, Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, comprese sedi distaccate come Darfo Boario Terme, Bormio, Parabiago, Vizzolo Predabissi e Milano Niguarda.

Nel 2024 sono state assunte 90 nuove risorse, nel 2025 sono previsti altri 80 ingressi, mentre per il 2026 sono attese ulteriori assunzioni. Il bilancio dell’Agenzia per il 2026 è di 139 milioni di euro, con maggiori fondi disponibili grazie all’efficientamento dei processi interni.

La recente riorganizzazione voluta da Cambielli ha visto l’introduzione di una nuova governance, con direzioni strategiche e territoriali riorganizzate per rispondere in modo più efficace alle sfide ambientali, anche in vista del trasferimento della sede centrale di Milano in via Taramelli 26.