Arriva davanti all’asilo di Cardano e bacia una bambina. Arrestato

Un momento di paura e poi di trambusto, nel giro di pochi secondi, alla scuola dell’infanzia di Cardano al Campo, quando un uomo ha preso in braccio e baciato una bambina all’uscita. È stato poi subito arrestato dalla Polizia.

È successo nel pomeriggio di martedì 10 dicembre, all’orario in cui i genitori e i nonni arrivano a prendere i bambini: un uomo è arrivato alla scuola Munari di via San Francesco d’Assisi e d’improvviso ha preso in braccio una bambina, dandole baci sul viso e sulla bocca.

La zia della bambina, che era andata a prenderla, è intervenuta subito e l’uomo se l’è data a gambe, in direzione del centro della cittadina (la strada è un grande parcheggio senza uscita per i veicoli, ma con possibilità di sbucare a piedi sulle stradine del centro).

L’uomo è stato intercettato dalla Polizia Locale, che aveva dato inizio alle ricerche insieme alla Volante della Polizia di Stato, arrivata di gran carriera dalla periferia della vicina Gallarate. Proprio la Polizia di Stato ha alla fine arrestato l’uomo, cittadino extracomunitario irregolare sul territorio nazionale, in stato confusionale.

La successiva attività investigativa degli agenti del Commissariato diretto da Luigi Marsico si è conclusa attraverso l’accurata escussione dei testimoni oculari, che ha permesso di raccogliere le prove e gli elementi che hanno delineato in modo inequivocabile il quadro del reato di violenza sessuale aggravata, che prevede la custodia cautelare. È in carcere a Busto Arsizio.