Varese News

Gallarate/Malpensa

Arriva davanti all’asilo di Cardano e bacia una bambina. Arrestato

Momenti di paura e poi di trambusto davanti alla scuola dell'infanzia Munari nel pomeriggio di martedì. L'uomo intercettato dalla Polizia Locale e dalla Polizia di Stato

Polizia auto

Un momento di paura e poi di trambusto, nel giro di pochi secondi, alla scuola dell’infanzia di Cardano al Campo, quando un uomo ha preso in braccio e baciato una bambina all’uscita. È stato poi subito arrestato dalla Polizia.

È successo nel pomeriggio di martedì 10 dicembre, all’orario in cui i genitori e i nonni arrivano a prendere i bambini: un uomo è arrivato alla scuola Munari di via San Francesco d’Assisi e d’improvviso ha preso in braccio una bambina, dandole baci sul viso e sulla bocca.

La zia della bambina, che era andata a prenderla, è intervenuta subito e l’uomo se l’è data a gambe, in direzione del centro della cittadina (la strada è un grande parcheggio senza uscita per i veicoli, ma con possibilità di sbucare a piedi sulle stradine del centro).

scuola dell'infanzia Cardano

L’uomo è stato intercettato dalla Polizia Locale, che aveva dato inizio alle ricerche insieme alla Volante della Polizia di Stato, arrivata di gran carriera dalla periferia della vicina Gallarate. Proprio la Polizia di Stato ha alla fine arrestato l’uomo, cittadino extracomunitario irregolare sul territorio nazionale, in stato confusionale.

La successiva attività investigativa degli agenti del Commissariato diretto da Luigi Marsico si è conclusa attraverso l’accurata escussione dei testimoni oculari, che ha permesso di raccogliere le prove e gli elementi che hanno delineato in modo inequivocabile il quadro del reato di violenza sessuale aggravata, che prevede la custodia cautelare. È in carcere a Busto Arsizio.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.