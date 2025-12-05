Babbo Natale fa tappa a Vergiate e nelle frazioni: il programma delle feste

L’atmosfera natalizia è ufficialmente arrivata a Vergiate e nelle sue frazioni. Dopo l’accensione dell’albero e delle luminarie, il calendario delle feste entra nel vivo con una serie di appuntamenti dedicati a grandi e piccoli. Tra slitte, cioccolata calda e mercatini, il Natale si diffonde in ogni angolo del paese.

Il tour di Babbo Natale tra le frazioni

Il momento più atteso dai bambini sarà sicuramente l’arrivo di Babbo Natale, che farà tappa in tutte le frazioni tra venerdì 19 e domenica 21 dicembre.

Venerdì 19 dicembre il nonnino più amato dai più piccoli sarà sul sagrato della Chiesa di Sant’Eusebio a Sesona alle 17:30, mentre alle 19:00 atterrerà a Corgeno, in Piazza Gramsci.

Sabato 20 dicembre Babbo Natale arriverà in Piazza Turati a Cuirone alle 17:30 e alle 19.00 a Cimbro, in Piazza San Martino.

Domenica 21 dicembre l’ultimo appuntamento sarà in Largo Lazzari a Vergiate alle 17:30, dove Babbo Natale raccoglierà le letterine dei bambini.

In ogni tappa non mancheranno cioccolata calda, vin brulé e panettone offerti dalla Pro Loco e dal Gruppo Alpini di Vergiate.

La Vigilia: auguri in piazza con Babbo Natale

La sera di mercoledì 24 dicembre, al termine della Messa di Natale, ci si ritroverà in Piazza Matteotti per il tradizionale scambio di auguri. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale, la Pro Loco e il Gruppo Alpini, vedrà ancora una volta la presenza di Babbo Natale e offrirà cioccolata, vin brulé e panettone a tutti i presenti.

Il mercatino natalizio a Corgeno

L’atmosfera delle feste si respirerà anche domenica 14 dicembre con il mercatino natalizio organizzato dalla parrocchia nella frazione di Corgeno. Dalle 10.00 alle 18.00, in Piazza San Giorgio, ci saranno: bancarelle di hobbisti, caldarroste preparate dagli Alpini, vin brulé, cioccolata, panettone e pandoro, torte, biscotti e zucchero filato, mercatino del libro usato e pesca benefica.

Il 6 gennaio arriva la Befana

Le festività si concluderanno martedì 6 gennaio con la tradizionale festa della Befana. La Befana arriverà in Piazza Enrico Baj alle 15:00. Alle 15:30 ci sarà l’estrazione dei premi del calendario dell’Avvento, a cura dell’Associazione Commercianti Vergiate.