Cambia il punto prelievi di Porto Ceresio, servizi più rapidi e accessibili

A partire da venerdì 5 dicembre, il Punto Prelievi di Porto Ceresio, situato in via Mazzini 22, sarà riorganizzato, con l’obiettivo di offrire un servizio ancora più semplice, rapido e accessibile agli utenti.

Il servizio, afferente al Distretto di Arcisate di ASST Sette Laghi, diretto dalla Dott.ssa Maria Addolorata Molinaro, prevederà le seguenti modalità operative:

Accesso diretto, senza necessità di prenotazione, ogni venerdì dalle 7:00 alle 9:00.

Pagamento esclusivamente elettronico, tramite POS disponibile in sede.

Le modalità di ritiro dei referti saranno le seguenti:

Online, tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Di persona, anche tramite delega, ogni giovedì dalle 8:00 alle 10:00.

Questa riorganizzazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo della medicina di prossimità promosso da ASST Sette Laghi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Porto Ceresio, guidata dal sindaco Marco Prestifilippo, per facilitare l’accesso ai servizi sanitari e avvicinare sempre di più la sanità ai cittadini.

“Tengo a ringraziare l’Amministrazione Comunale di Porto Ceresio per la collaborazione che ci consente di portare i nostri servizi sempre più vicino ai bisogni dei cittadini, semplificando le procedure e riducendo i tempi di attesa. – Dichiara il Dott. Giuseppe Calicchio, Direttore Sociosanitario di ASST Sette Laghi – Un Punto Prelievi e un ganglio fondamentale del Servizio Sociosanitario per una comunità.”

“Desidero ringraziare gli uffici comunali per il prezioso contributo alla riorganizzazione del Punto Prelievi, in particolare la dottoressa Annabella Pastorelli per la professionalità dimostrata e l’assessore al Sociale, Monia Casale, per il costante impegno. – dichiara il Sindaco Marco Prestifilippo – La collaborazione con ASST Sette Laghi rappresenta un passo importante per garantire servizi sanitari capillari e vicini ai cittadini, soprattutto alle fasce più deboli e ai nostri anziani, per i quali la prossimità è spesso determinante. Continueremo a lavorare insieme per rafforzare questa rete e migliorare l’accesso ai servizi per tutta la comunità.”