Varese News

Gallarate/Malpensa

“Un cerchio dopo l’altro”: sogni e storie olimpiche in scena a Cardano al Campo

Nato da un’idea di Riccardo Trovato, in scena con Federico Nava e Pietro Grava, è uno spettacolo per tutte le età. Per iniziare a calarsi nello spirito olimpico

Generico 27 Oct 2025
Va in scena sabato sera a Cardano al Campo lo spettacolo “Un cerchio dopo l’altro”, da un’idea del giovane Riccardo Trovato, in scena con Federico Nava e Pietro Grava: uno spettacolo senza parole adatto a tutte le età, per entrare nello spirito olimpico.
Con leggerezza e poesia, lo spettacolo accompagna il pubblico alla scoperta dei veri valori dello sport — la collaborazione e la perseveranza — attraverso il linguaggio universale della clownerie, del corpo e della comicità.
Tre personaggi di una piccola nazione immaginaria si preparano a partecipare per la prima volta alle Olimpiadi.
Carichi di entusiasmo, ignoranza e una buona dose di sfortuna, si lanciano in un’esilarante avventura che li porterà ad allenarsi in molti degli sport che compongono lo scacchiere olimpico. Improbabili allenamenti e situazioni assurde, con un occhio sempre puntato alle sfumature emotive e comiche, per comprendere come i valori olimpici siano un fondamento che va al di là del semplice ambito sportivo.
Attraverso il filtro della comicità, ci si ispirerà a episodi memorabili delle Olimpiadi, come quello di Eddie Edwards, un uomo comune che, con tenacia e determinazione, è riuscito a coronare il suo sogno di partecipare alle Olimpiadi di Calgary 1988, pur non essendo un atleta.
Tra momenti di pura comicità e avvenimenti avvincenti, “Un cerchio dopo l’altro” racconta le sfide e i sogni di questi personaggi, facendo assaporare al pubblico lo spirito che ha attraversato la storia delle Olimpiadi, condensato in uno spettacolo accessibile a tutti, indipendentemente dall’età, dalla lingua o dalla provenienza.
Un umorismo semplice che lascia affiorare le emozioni dell’avventura olimpica, che rispecchia i valori fondamentali per la vita di ciascuno, anche fuori dall’ambito sportivo.
Crediti UN CERCHIO DOPO L’ALTRO
da un’idea di Riccardo Trovato | con Pietro Grava, Federico Nava e Riccardo Trovato | e con la voce di Sofia Kretschel | spettacolo realizzato con il sostegno di Infogiovani e con il supporto del Teatro del Buratto di Milano e della Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro | iniziativa inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.
Appuntamento alla Sala Pertini (“Il cubo”) a Cardano al Campo, sabato 20 dicembre, alle ore 20.30.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.