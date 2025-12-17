“Un cerchio dopo l’altro”: sogni e storie olimpiche in scena a Cardano al Campo

Va in scena sabato sera a Cardano al Campo lo spettacolo “Un cerchio dopo l’altro”, da un’idea del giovane Riccardo Trovato, in scena con Federico Nava e Pietro Grava: uno spettacolo senza parole adatto a tutte le età, per entrare nello spirito olimpico.

Con leggerezza e poesia, lo spettacolo accompagna il pubblico alla scoperta dei veri valori dello sport — la collaborazione e la perseveranza — attraverso il linguaggio universale della clownerie, del corpo e della comicità.

Tre personaggi di una piccola nazione immaginaria si preparano a partecipare per la prima volta alle Olimpiadi.

Carichi di entusiasmo, ignoranza e una buona dose di sfortuna, si lanciano in un’esilarante avventura che li porterà ad allenarsi in molti degli sport che compongono lo scacchiere olimpico. Improbabili allenamenti e situazioni assurde, con un occhio sempre puntato alle sfumature emotive e comiche, per comprendere come i valori olimpici siano un fondamento che va al di là del semplice ambito sportivo.

Attraverso il filtro della comicità, ci si ispirerà a episodi memorabili delle Olimpiadi, come quello di Eddie Edwards, un uomo comune che, con tenacia e determinazione, è riuscito a coronare il suo sogno di partecipare alle Olimpiadi di Calgary 1988, pur non essendo un atleta.

Tra momenti di pura comicità e avvenimenti avvincenti, “Un cerchio dopo l’altro” racconta le sfide e i sogni di questi personaggi, facendo assaporare al pubblico lo spirito che ha attraversato la storia delle Olimpiadi, condensato in uno spettacolo accessibile a tutti, indipendentemente dall’età, dalla lingua o dalla provenienza.

Un umorismo semplice che lascia affiorare le emozioni dell’avventura olimpica, che rispecchia i valori fondamentali per la vita di ciascuno, anche fuori dall’ambito sportivo.

Crediti UN CERCHIO DOPO L’ALTRO

da un’idea di Riccardo Trovato | con Pietro Grava, Federico Nava e Riccardo Trovato | e con la voce di Sofia Kretschel | spettacolo realizzato con il sostegno di Infogiovani e con il supporto del Teatro del Buratto di Milano e della Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro | iniziativa inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

Appuntamento alla Sala Pertini (“Il cubo”) a Cardano al Campo, sabato 20 dicembre, alle ore 20.30.