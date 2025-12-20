Carnago, incursione notturna nel presepe: “Ignoranza e mancanza di rispetto”

Un gesto irrispettoso, che ha indignato molti cittadini: nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, alcune persone si sono introdotte all’interno della capanna del presepe allestita a Carnago, trasformandola in sfondo per una foto di gruppo poi finita sui social. A denunciare l’accaduto è stato il gruppo “Vivere Carnago e Rovate”, che ha condiviso l’immagine come segno di allarme e disappunto.

La foto sui social: “Ignoranza e mancanza di rispetto”

Lo scatto, pubblicato dai protagonisti stessi, mostra un gruppo di ragazzi all’interno della scenografia sacra allestita nel centro del paese, usata come se fosse un luogo qualsiasi per un selfie di gruppo. «Ecco cosa combinano questi “elementi”. Gli ignoranti si vantano pure…», si legge nel post indignato, accompagnato da un appello a chiunque possa riconoscere i protagonisti della bravata affinché contatti la Polizia Locale.

Appello al rispetto dei luoghi pubblici

Il gruppo Vivere Carnago e Rovate e il sindaco Barbara Carabelli non hanno nascosto l’amarezza per quanto accaduto, auspicando che le autorità riescano a individuare i responsabili e che episodi del genere non si ripetano. L’auspicio è anche quello di coinvolgere i più giovani in una riflessione sul senso dei luoghi pubblici e sui simboli condivisi, in un periodo – quello natalizio – che dovrebbe richiamare ai valori di rispetto, comunità e responsabilità.