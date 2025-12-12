Ciclista investito all’alba in via Roma a Castronno
Trentenne soccorso in codice verde dall'ambulanza. Sul posto le forze dell'ordine
Incidente all’alba di venerdì a Castronno, in via Roma 8, pieno centro del paese dove un ciclista di 30 anni è stato investito mentre percorreva la strada.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Saronno e i soccorritori del Soreu Laghi. Attivata un’ambulanza di base della SOS Azzate.
L’uomo è stato trasportato in codice verde, con ferite lievi. Le operazioni di accertamento sulla dinamica dell’incidente sono tuttora in corso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.