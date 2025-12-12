Varese News

Varese Laghi

Ciclista investito all’alba in via Roma a Castronno

Trentenne soccorso in codice verde dall'ambulanza. Sul posto le forze dell'ordine

ambulanza generica notte sos malnate

Incidente all’alba di venerdì a Castronno, in via Roma 8, pieno centro del paese dove un ciclista di 30 anni è stato investito mentre percorreva la strada.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Saronno e i soccorritori del Soreu Laghi. Attivata un’ambulanza di base della SOS Azzate.

L’uomo è stato trasportato in codice verde, con ferite lievi. Le operazioni di accertamento sulla dinamica dell’incidente sono tuttora in corso.

Pubblicato il 12 Dicembre 2025
