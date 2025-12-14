Varese News

Coppia arrestata sull’A2 con 40 chili di cocaina

Un 53enne serbo e una 53enne italiana, entrambi residenti in Italia, fermati dal personale dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)

Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) hanno comunicato l’arresto di un 53enne cittadino serbo e di una 53enne cittadina italiana, entrambi residenti in Italia, fermati mentre percorrevano l’autostrada A2 in direzione nord.

Il controllo è avvenuto il 13 dicembre 2025, poco dopo le 7 del mattino, in territorio di Capolago. I collaboratori dell’UDSC, insospettiti dalla vettura, hanno proceduto alla sua perquisizione, che ha portato alla scoperta di circa 40 chili di cocaina nascosti all’interno dell’auto.

La coppia è stata quindi consegnata agli agenti della Polizia cantonale, che li ha interrogati e successivamente arrestati. A loro carico è stata formulata l’ipotesi di reato di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.

L’inchiesta è attualmente coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni, che dovrà ricostruire movimenti, responsabilità e possibili collegamenti con reti di traffico internazionale della droga.

Pubblicato il 14 Dicembre 2025
TAG ARTICOLO

