Dal liceo Manzoni al Teatro alla Scala: Fabrizio Buzzi sarà primo contrabbasso all’opera inaugurale
Diplomatosi nel 2020 ha proseguito gli studi al conservatorio di Novara per poi diventare primo contrabbasso al Teatro San Carlo di Napoli. Gli ex docenti lo ricordano come "un talento pazzesco"
Il primo contrabbasso della serata inaugurale del Teatro alla Scala di Milano sarà un diplomato del Liceo Manzoni.
Uscito dal musicale di Varese nel 2020, Fabrizio Buzzi si esibirà nella serata lirica più famosa al mondo che proporrà “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič.
Di Cocquio Trevisago, Fabrizio si è fatto subito notare: dopo il diploma ha continuato a studiare musica al conservatorio Guido Cancelli di Novare e ha ottenuto, pur giovanissimo, il posto di primo contrabbasso al Teatro San Carlo di Napoli.
Il suo legame con il Manzoni di Varese è rimasto molto saldo: quando gli impegni glielo permettono, torna spesso nella sede di via Morselli a salutare il professore di strumento Mauro Quattrociocchi.
Gli ex docenti lo ricordano come “ un talento pazzesco, vincitore a ogni audizione” tant’è che è arrivato secondo al famosissimo concorso Bottesini, il più importante riconoscimento al mondo per i contrabbassisti.
E domenica sera sarà al Teatro Alla Scala di Milano, con grande soddisfazione di chi lo ha visto crescere, anche musicalmente, al Manzoni di Varese.
