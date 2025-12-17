Dalla cucina e dal bancone al palco. I The Cavers si raccontano a Provinciali
Dopo la storia del The Cave, locale di Gallarate, è il turno della band che si esibisce all'interno del locale formata anche da alcuni componenti dello staff
Dalla caverna dove si serve birra a una band pronta a far scatenare tutti i cavernicoli che passano dal The Cave. È possibile che uno chef, dopo aver finito di cucinare hamburger, con la luna piena si trasformi nel frontman di una band? Sembra assurdo, vero?
E invece no. Questa è una realtà di provincia che fa sognare e dimostra che le cose si possono realizzare, se lo vuoi davvero.
In questa nuova puntata di Provinciali, il podcast di Mario Spiniello, Alessandro Borsetto e Leonardo Pio Peroni, conosceremo i The Cavers: i loro primi passi fuori dalla caverna, alla luce dei riflettori… e magari anche un assaggio del loro futuro.
I componenti della band sono Oliviero “Bezzo” Cislaghi, Gabriele Emmanuello, Francesco Martarelli, Alessandro Rovelli e Lorenzo Trimboli.
GUARDA LA PUNTATA
