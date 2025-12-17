Varese News

Gallarate/Malpensa

Dalla cucina e dal bancone al palco. I The Cavers si raccontano a Provinciali

Dopo la storia del The Cave, locale di Gallarate, è il turno della band che si esibisce all'interno del locale formata anche da alcuni componenti dello staff

Generico 15 Dec 2025


Dalla caverna dove si serve birra a una band pronta a far scatenare tutti i cavernicoli che passano dal The Cave. È possibile che uno chef, dopo aver finito di cucinare hamburger, con la luna piena si trasformi nel frontman di una band? Sembra assurdo, vero?

E invece no. Questa è una realtà di provincia che fa sognare e dimostra che le cose si possono realizzare, se lo vuoi davvero.

In questa nuova puntata di Provinciali, il podcast di Mario Spiniello, Alessandro Borsetto e Leonardo Pio Peroni, conosceremo i The Cavers: i loro primi passi fuori dalla caverna, alla luce dei riflettori… e magari anche un assaggio del loro futuro.

I componenti della band sono Oliviero “Bezzo” Cislaghi, Gabriele Emmanuello, Francesco Martarelli, Alessandro Rovelli e Lorenzo Trimboli.

GUARDA LA PUNTATA

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Un cittadino bene informato vive meglio nella propria comunità. La buona informazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia una buona informazione, sostienici!

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.