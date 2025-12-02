Varese News

Dall’Uganda alle nostre comunità: il valore di un viaggio che trasforma

A Materia mercoledì 10 dicembre alle 21 la testimonianza di Good Samaritan ODV tra solidarietà, incontro e responsabilità condivisa

C’è un momento, durante un viaggio, in cui tutto cambia: quando lo sguardo si posa su un volto, un gesto, una storia che non si dimentica più. È da questo punto di svolta che prende forma l’incontro organizzato da Good Samaritan ODV, in programma mercoledì 10 dicembre alle 21.00 a Materia, una serata dedicata al racconto di esperienze vissute in Uganda e al loro ritorno nelle nostre comunità come testimonianze di responsabilità e solidarietà condivisa.

L’appuntamento offrirà al pubblico la possibilità di ascoltare le voci di chi ha scelto di partire, incontrando realtà lontane soltanto in apparenza: famiglie, bambini, operatori locali che vivono sfide quotidiane ma anche percorsi di crescita e speranza. Attraverso narrazioni dirette e materiali raccolti sul campo, la serata condurrà in un viaggio umano che mostra come l’incontro con l’altro sappia trasformare chi parte tanto quanto chi accoglie.

Good Samaritan ODV restituirà il valore dell’impegno maturato nel tempo, fatto di collaborazioni, scambi culturali e sostegno concreto alle comunità ugandesi. Un dialogo che non si esaurisce al rientro, ma continua a generare legami e consapevolezze nuove all’interno delle nostre realtà locali.

Materia Spazio Libero si trova in Via Confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.

Pubblicato il 02 Dicembre 2025
