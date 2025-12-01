Dolci per l’autonomia: a Morosolo e Casciago torna l’iniziativa solidale del Millepiedi

Un biscotto può fare la differenza. Anche quest’anno il progetto Casa Didattica per le Autonomie del Millepiedi torna con un doppio appuntamento dolce e solidale: sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025, al termine delle Sante Messe di Morosolo e Casciago, sarà possibile scegliere e acquistare un dolce artigianale, contribuendo così a sostenere percorsi di autonomia per persone con disabilità.

L’autonomia è cosa buona… e anche buona da mangiare

L’iniziativa, promossa dall’associazione Il Millepiedi, invita la comunità a partecipare sia come donatori che come sostenitori. Sabato 13 dicembre alle ore 17.00 a Morosolo e domenica 14 dicembre alle 8.30 e 11.00 a Casciago, al termine delle celebrazioni sarà allestito un piccolo punto dolci dove sarà possibile scegliere una torta, dei biscotti o dei muffin, rigorosamente preparati in casa e confezionati con cura.

Il ricavato andrà a sostegno della Casa Didattica per le Autonomie, uno spazio educativo e protetto dove le persone con disabilità possono sperimentare la vita quotidiana in autonomia durante i fine settimana.

Vuoi contribuire anche tu con un dolce fatto in casa?

Per chi ama cucinare, c’è anche la possibilità di donare un proprio dolce. Basta prepararlo, incartarlo con cura e allegare un biglietto con l’elenco degli ingredienti. I dolci possono essere consegnati venerdì 12 o sabato 13 dicembre presso la sede del Millepiedi, “La mille e una notte”, in piazza Papa Giovanni XXIII a Morosolo.

Un piccolo gesto, una grande opportunità per sostenere il diritto all’autonomia e all’autodeterminazione delle persone più fragili della comunità.

Per informazioni e contatti:

sostienimillepiedi@gmail.com