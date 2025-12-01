Dolci per l’autonomia: a Morosolo e Casciago torna l’iniziativa solidale del Millepiedi
Sabato 13 e domenica 14 dicembre, dopo le Messe, sarà possibile acquistare dolci artigianali a favore del progetto Casa Didattica per le Autonomie
Un biscotto può fare la differenza. Anche quest’anno il progetto Casa Didattica per le Autonomie del Millepiedi torna con un doppio appuntamento dolce e solidale: sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025, al termine delle Sante Messe di Morosolo e Casciago, sarà possibile scegliere e acquistare un dolce artigianale, contribuendo così a sostenere percorsi di autonomia per persone con disabilità.
L’autonomia è cosa buona… e anche buona da mangiare
L’iniziativa, promossa dall’associazione Il Millepiedi, invita la comunità a partecipare sia come donatori che come sostenitori. Sabato 13 dicembre alle ore 17.00 a Morosolo e domenica 14 dicembre alle 8.30 e 11.00 a Casciago, al termine delle celebrazioni sarà allestito un piccolo punto dolci dove sarà possibile scegliere una torta, dei biscotti o dei muffin, rigorosamente preparati in casa e confezionati con cura.
Il ricavato andrà a sostegno della Casa Didattica per le Autonomie, uno spazio educativo e protetto dove le persone con disabilità possono sperimentare la vita quotidiana in autonomia durante i fine settimana.
Vuoi contribuire anche tu con un dolce fatto in casa?
Per chi ama cucinare, c’è anche la possibilità di donare un proprio dolce. Basta prepararlo, incartarlo con cura e allegare un biglietto con l’elenco degli ingredienti. I dolci possono essere consegnati venerdì 12 o sabato 13 dicembre presso la sede del Millepiedi, “La mille e una notte”, in piazza Papa Giovanni XXIII a Morosolo.
Un piccolo gesto, una grande opportunità per sostenere il diritto all’autonomia e all’autodeterminazione delle persone più fragili della comunità.
Per informazioni e contatti:
sostienimillepiedi@gmail.com
