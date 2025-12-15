«Donate Donate Donate», a Gorla Minore musica e parole per Telethon

«Anno dopo anno Telethon ha messo le ali: ciò che noi possiamo raccontare – rispetto a qualche anno fa – è di come la ricerca sia andata avanti e i risultati ci siano. È vero sono molto difficili da raggiungere, ma ci sono».

La voce ferma, calma, gli occhi che percorrevano la sala da cima a fondo e lo sguardo d’intesa con Monia Forlani, al suo fianco sul palco.

Con queste parole Rosalia Chendi, presidente di UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) ha raccontato come sia nata Telethon e il valore – di oggi di ieri e ancora di domani – del sostegno alla ricerca contro le malattie rare.

«Telethon si è occupato nel tempo di più di 600 malattie. Ad esempio, la terapia genica per alcune malattie ha fatto in modo che alcuni bambini potessero guarire. Ma ci sono stati risultati anche in altri fronti, con la terapia farmacologica e addirittura nella possibilità di una diagnosi: traguardi importanti quando una famiglia si trova a dover fare i conti con una malattia rara». Poi l’invito a sostenere la ricerca: «Ciò che noi vediamo nel tempo è che le cose sono cambiate davvero – ha voluto evidenziare con forza Chendi – Con i nostri progetti finanziati con Telethon in tanti casi la vita dei malati si è allungata. E noi vorremmo e vogliamo che – non solo la durata – ma anche sia la qualità della vita di bambini e adulti possa migliorare e cambiare. Per realizzare ciò dobbiamo fare rete: nessuno fa niente da solo. Insieme possiamo raggiungere ancora più risultati. Per aiutare la ricerca, molto dipende molto da noi».

Sabato 13 dicembre a Gorla Minore il numeroso pubblico che ha affollato l’auditorium Peppo Ferri ha potuto godersi un meraviglioso concerto musicale del Coro Enjoy Female Choir, ma soprattutto ha avuto di che riflettere.

Rosaria Chendi di Uildm e Monia Forlani, come rappresentante di Pro loco e Avis Gorla Minore odv, alla regia dell’evento

Le parole di Chendi hanno saputo far sentire ciascuno protagonista, evidenziando come ogni donazione, di qualsiasi importo, in ogni parte dell’anno – non solo a Natale o durante le campagne mediatiche – possa salvare vite.

In quel «Donate Donate Donate» pronunciato più volte alla fine del suo intervento, pareva ci fosse un leggero tocco sulla spalla, capace di destare e coinvolgere ciascuno.

La serata, organizzata a quattro mani da Pro loco Gorla Minore e AVIS Gorla Minore ODV, in collaborazione di AIDEL 22 e UILDM, e con il patrocinio delle Amministrazioni comunali di Gorla Minore, Gorla Maggiore e Marnate, si è dunque rivelata un successo, per la partecipazione di pubblico e la raccolta fondi fatta, grazie ai tanti che hanno acquistato i cuori di cioccolato per Telethon.

Con un lavoro corale di un folto gruppo di volontari, dunque, la Valle Olona ha scelto di trascorrere una serata in musica, grazie alle bravissime cantanti del coro Enjoy, che con brani emozionanti hanno impresiosito questa notte di metà dicembre.

Una notte buona per i ricordi e l’impegno.