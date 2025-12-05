Dopo la Tamar di Giuda di Hayez, Varese svela un altro capolavoro: “Sera d’Autunno” di Pellizza da Volpedo

Sabato 13 dicembre alle ore 11.00, al Museo di Arte Contemporanea e Moderna del Castello di Masnago, verrà presentato con un nuovo allestimento temporaneo Sera d’Autunno o Valpozzo, dipinto firmato da Giuseppe Pellizza Da Volpedo, uno dei nomi più significativi del movimento divisionista italiano tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.

Continua quindi l’impegno dell’assessorato alla Cultura nel dare risalto a veri e propri gioielli artistici che arricchiscono il percorso espositivo degli spazi museali del Castello di Masnago, per regalare ai visitatori esperienze sempre più coinvolgenti ed emozionanti. L’opera sarà posizionata nel Salone degli Svaghi del Castello di Masnago, in uno spazio espositivo temporaneo progettato per una contemplazione intima e raccolta, con un allestimento studiato per valorizzarne i cromatismi ed apprezzare l’evoluzione della tecnica divisionista di Pellizza da Volpedo, uno dei massimi esponenti della corrente artistica.

Il dipinto, realizzato nel periodo di massima maturità artistica del maestro, cattura con una straordinaria sensibilità poetica l’atmosfera malinconica di un tramonto autunnale, caratterizzato dall’uso di pennellate più libere e dalla prevalenza di colori bruni, in netto contrasto con i toni più chiari del cielo di campagna. Ancora una volta arte e bellezza si fanno portatrici di luce, persino nel giorno più corto dell’anno.

La mostra sarà visitabile nei giorni di martedì e mercoledì 9.30-12.30; da giovedì a domenica 9.30-12.30/14.00-18.00. Lunedì chiuso. Ingresso a pagamento. Maggiori informazioni sul sito dedicato ai Musei Civici di Varese www.museivarese.it Per le visite guidate è possibile scrivere a museivarese@cooperativasullarte.it.