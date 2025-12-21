Varese News

Canton Ticino

Dramma a Uggiate Trevano: marito e moglie trovati senza vita. Morto anche il cagnolino

Un coppia di 78 e 77 anni è stata trovata morta dal figlio. L'autopsia dovrà chiarire cosa sia avvenuto

Polizia notte

È stato il figlio a trovare l’anziana coppia senza vita: lui  78 anni lei 77enne nel tardo pomeriggio di sabato, 20 dicembre, a Uggiate Trevano con Ronago, in provincia di Como. (foto di repertorio)

L’ipotesi iniziale è che si sia trattato di un omicidio suicidio ma occorre attendere i risultati dell’autopsia. Ad avvalorare la tesi un biglietto in cui l’anziano chiede scusa ai familiari.
La donna è stata trovata sul letto, apparentemente senza ferite, mentre il marito era a terra con ferite ai polsi. Si ritiene che l’uomo bbia soffocato soffocato la moglie e anche il cagnolino prima di togliersi la vita.

La donna aveva problemi di salute. I due erano sposati da quasi vent’anni ed erano conosciuti in paese. Per lui si trattava del secondo matrimonio dopo che la prima moglie era morta in seguito a malattia.

Si dovranno attendere i risultati dell’autopsia per far luce su una tragedia che ha sconvolto la comunità di Uggiate: la coppia, infatti, era conosciuta e ben voluta.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Foto

Dramma a Uggiate Trevano: marito e moglie trovati senza vita. Morto anche il cagnolino 2 di 2

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.