Dramma a Uggiate Trevano: marito e moglie trovati senza vita. Morto anche il cagnolino

È stato il figlio a trovare l’anziana coppia senza vita: lui 78 anni lei 77enne nel tardo pomeriggio di sabato, 20 dicembre, a Uggiate Trevano con Ronago, in provincia di Como. (foto di repertorio)

L’ipotesi iniziale è che si sia trattato di un omicidio suicidio ma occorre attendere i risultati dell’autopsia. Ad avvalorare la tesi un biglietto in cui l’anziano chiede scusa ai familiari.

La donna è stata trovata sul letto, apparentemente senza ferite, mentre il marito era a terra con ferite ai polsi. Si ritiene che l’uomo bbia soffocato soffocato la moglie e anche il cagnolino prima di togliersi la vita.

La donna aveva problemi di salute. I due erano sposati da quasi vent’anni ed erano conosciuti in paese. Per lui si trattava del secondo matrimonio dopo che la prima moglie era morta in seguito a malattia.

Si dovranno attendere i risultati dell’autopsia per far luce su una tragedia che ha sconvolto la comunità di Uggiate: la coppia, infatti, era conosciuta e ben voluta.