Droga nascosta in auto: i finanzieri di Como arrestano due persone

L'operazione condotta nel parcheggio di un supermercato. Trovati 53 grammi di cocaina e 3,4 di hashish

sequestro cocaina

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como, impegnati in un’attività di contrasto allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, hanno arrestato due stranieri in flagranza di reato. L’operazione è stata condotta dalla Compagnia di Erba, in servizio “117”, a seguito di investigazioni mirate, tra cui appostamenti e pedinamenti, su una possibile piazza di spaccio.

L’arresto è avvenuto presso il parcheggio di un supermercato a Arosio, dove i due sospetti, a bordo di un’automobile, sono stati fermati per un controllo. Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto circa 53 grammi di cocaina, abilmente occultati in un vano naturale del veicolo, e una busta contenente circa 3,4 grammi di hashish, che uno dei passeggeri ha spontaneamente mostrato.

Grazie all’ausilio dei “narco-test” in dotazione alla Guardia di Finanza, è stato confermato che le sostanze rinvenute erano effettivamente stupefacenti. Le decine di dosi che avrebbero potuto essere distribuite sul mercato sono state sequestrate, e i due arrestati sono stati accusati di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 (Testo Unico sugli stupefacenti).

L’operazione evidenzia l’impegno continuo delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza del territorio e contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

Pubblicato il 03 Dicembre 2025
