È in prognosi riservata il motociclista di 18 anni coinvolto in un incidente a Sangiano
È ricoverato in neurorianimazione all'ospedale di Varese per il trauma riportato nello scontro con una vettura
È ricoverato in neurorianimazione all’ospedale di Circolo di Varese il ragazzo di 18 anni vittima di un incidente nel pomeriggio di domenica 30 novembre a Sangiano.
Il giovane è rimasto coinvolto in uno scontro con una vettura lungo la Strada Provinciale 32 nel tratto urbano noto come via Carlo Alberto.
Il motociclista ha riportato un trauma facciale importante ed è in prognosi riservata.
Le indagini dell’incidente sono affidate ai Carabinieri di Luino e alla Questura di Varese.
