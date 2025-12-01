Varese News

Varese Laghi

È in prognosi riservata il motociclista di 18 anni coinvolto in un incidente a Sangiano

È ricoverato in neurorianimazione all'ospedale di Varese per il trauma riportato nello scontro con una vettura

ospedale di Varese di circolo

È ricoverato in neurorianimazione all’ospedale di Circolo di Varese il ragazzo di 18 anni vittima di un incidente nel pomeriggio di domenica 30 novembre a Sangiano.

Il giovane è rimasto coinvolto in uno scontro con una vettura lungo la Strada Provinciale 32 nel tratto urbano noto come via Carlo Alberto.

Il motociclista ha riportato un trauma facciale importante ed è in prognosi riservata.

Le indagini dell’incidente sono affidate ai Carabinieri di Luino e alla Questura di Varese.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.