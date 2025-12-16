Edoardo Zanzi: tra scrittura e musica, il debutto con “Musica per Nottambuli”
Edoardo Zanzi sarà ospite a Materia Spazio Libero il 13 gennaio alle 18:30, dove avrà l’occasione di incontrare i lettori
Ospite della trasmissione Chi l’avrebbe mai detto? di Radio Materia, Edoardo Zanzi, giovane scrittore varesino, ci ha raccontato del suo esordio con il libro Musica per Nottambuli, pubblicato da Edizioni Effetto.
Classe 1999, Zanzi è uno scrittore, ma anche copywriter una agenzia creativa. Il suo libro, che ha già ottenuto una menzione al Premio Chiara Inediti 2025, è una raccolta di racconti e poesie che raccontano storie di vita ordinarie e straordinarie.
Un aspetto interessante del libro è il suo legame con la musica. Zanzi, infatti, è anche un batterista e trova che la sua scrittura non sia separata dall’ascolto musicale. Nel suo stile, in particolare, si possono riconoscere influenze dal jazz e dal rock, con una cura particolare per il ritmo e la musicalità dei suoi paragrafi, che lui stesso descrive come “una sola di batteria su carta”.
Per chi volesse scoprire la sua scrittura dal vivo, Edoardo Zanzi sarà ospite a Materia Spazio Libero il 13 gennaio alle 18:30, dove avrà l’occasione di incontrare i lettori, presentare il suo libro e rispondere alle domande dei presenti. Sarà intervistato da Elena Emilitri.
