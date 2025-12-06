Eros e agapè, la passione e l’amore di Bambi per la cultura nell’ultimo saluto della sua Varese

La passione e l’amore di Bambi, eros e agapè. Così il prevosto di Varese Gabriele Gioia ha definito la vita di Bambi Lazzati, guidata dalle sue passioni e da quella combinazione di natura, arte e bellezza che ha fatto bene anche a Varese.

L’ultimo saluto ad una grande donna della cultura varesina, madre del Premio Chiara, si è svolto questa mattina (sabato) nella basilica di San Vittore, piena di amici di Bambi che hanno voluto renderle omaggio.

Anche i famigliari hanno voluto ricordare il grande slancio verso i suoi valori a partire dal marito Mariano che l’ha conosciuta a 17 anni e l’ha accompagnata fino ad oggi: «Una vita piena e vissuta nella gioia e nel dolore» – ha detto con voce rotta dalla commozione. Il fratello Rudi, i figli hanno ricordato con parole cariche di amore e di poesia la loro Bambi.

Molte le personalità del mondo della cultura e della vita sociale e politica di Varese presenti, a partire dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, Renzo Oldani, il segretario generale della camera di Commercio Anna Deligios, il sindaco Davide Galimberti, gli assessori Laforgia e Dimaggio, l’ex rettore dell’Università dell’Insubria Renzo Dionigi e molti altri.

Alla fine della cerimonia funebre la bara ricoperta da rose bianche è uscita in un sagrato pieno di persone che sono venute a salutarla per l’ultima volta e a renderle omaggio.