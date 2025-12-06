Eros e agapè, la passione e l’amore di Bambi per la cultura nell’ultimo saluto della sua Varese
Si sono svolti nella basilica di San Vittore davanti a centinaia di amici e conoscenti le esequie di Bambi Lazzati. Tutti, a partire dal prevosto, hanno riconosciuto il suo ruolo di instancabile animatrice della vita culturale della città
La passione e l’amore di Bambi, eros e agapè. Così il prevosto di Varese Gabriele Gioia ha definito la vita di Bambi Lazzati, guidata dalle sue passioni e da quella combinazione di natura, arte e bellezza che ha fatto bene anche a Varese.
L’ultimo saluto ad una grande donna della cultura varesina, madre del Premio Chiara, si è svolto questa mattina (sabato) nella basilica di San Vittore, piena di amici di Bambi che hanno voluto renderle omaggio.
Anche i famigliari hanno voluto ricordare il grande slancio verso i suoi valori a partire dal marito Mariano che l’ha conosciuta a 17 anni e l’ha accompagnata fino ad oggi: «Una vita piena e vissuta nella gioia e nel dolore» – ha detto con voce rotta dalla commozione. Il fratello Rudi, i figli hanno ricordato con parole cariche di amore e di poesia la loro Bambi.
Molte le personalità del mondo della cultura e della vita sociale e politica di Varese presenti, a partire dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, Renzo Oldani, il segretario generale della camera di Commercio Anna Deligios, il sindaco Davide Galimberti, gli assessori Laforgia e Dimaggio, l’ex rettore dell’Università dell’Insubria Renzo Dionigi e molti altri.
Alla fine della cerimonia funebre la bara ricoperta da rose bianche è uscita in un sagrato pieno di persone che sono venute a salutarla per l’ultima volta e a renderle omaggio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.