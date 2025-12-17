Farmaci illegali in arrivo a Malpensa: sequestrati oltre 18 mila prodotti, 11 indagati

Maxi sequestro di medicinali privi delle autorizzazioni di legge all’aeroporto di Malpensa. Nei mesi scorsi, nell’ambito dei controlli doganali rafforzati nello scalo varesino, i finanzieri del Gruppo Malpensa e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato 18.597 prodotti farmaceutici importati illegalmente dall’estero e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Le operazioni, condotte attraverso un’attenta analisi dei flussi passeggeri e delle spedizioni di merci, con il supporto di strumenti di screening avanzati e dell’esperienza operativa maturata sul campo, hanno portato al deferimento all’Autorità giudiziaria di 11 persone. I farmaci sequestrati erano nascosti nei bagagli personali dei viaggiatori, all’interno di spedizioni postali o in colli affidati a corrieri espressi.

I medicinali, risultati non conformi alle normative sanitarie vigenti e quindi non commercializzabili in Italia, erano destinati a trattamenti per patologie cardio-cerebrovascolari, sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale, oltre a essere utilizzati per la perdita di peso o nell’ambito della medicina estetica.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto agli illeciti doganali e di tutela della salute pubblica, volto a impedire la diffusione di prodotti farmaceutici non sicuri e a garantire la protezione dei consumatori e la correttezza del mercato. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.