Ferno in festa, cento candeline per nonna Fernanda

Buon compleanno a Fernanda Perego, storica residente di Ferno, che il 30 novembre ha celebrato con familiari e amici il traguardo dei 100 anni. Una giornata speciale, fatta di abbracci, ricordi e tanta emozione.

Nei giorni successivi l’Amministrazione Comunale ha voluto renderle omaggio con una visita. L’accoglienza di nonna Fernanda è stata calorosa, illuminata dalla gentilezza dei suoi occhi “color del mare”, capaci di raccontare una vita di amore, dedizione alla famiglia e profondo legame con la sua casa e il suo paese.

“Auguri nonna Fernanda” – questo il messaggio che il Sindaco e la Giunta hanno voluto rivolgerle, a nome di tutta la comunità, per celebrare un secolo di storia vissuto con straordinaria semplicità e valore umano.

Un compleanno che diventa memoria collettiva e orgoglio per l’intero paese.