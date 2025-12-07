Ferno in festa, cento candeline per nonna Fernanda
La comunità festeggia i 100 anni di Fernanda Perego, simbolo di affetto e semplicità. L'omaggio dell'amministrazione comunale con una visita
Buon compleanno a Fernanda Perego, storica residente di Ferno, che il 30 novembre ha celebrato con familiari e amici il traguardo dei 100 anni. Una giornata speciale, fatta di abbracci, ricordi e tanta emozione.
Nei giorni successivi l’Amministrazione Comunale ha voluto renderle omaggio con una visita. L’accoglienza di nonna Fernanda è stata calorosa, illuminata dalla gentilezza dei suoi occhi “color del mare”, capaci di raccontare una vita di amore, dedizione alla famiglia e profondo legame con la sua casa e il suo paese.
“Auguri nonna Fernanda” – questo il messaggio che il Sindaco e la Giunta hanno voluto rivolgerle, a nome di tutta la comunità, per celebrare un secolo di storia vissuto con straordinaria semplicità e valore umano.
Un compleanno che diventa memoria collettiva e orgoglio per l’intero paese.
