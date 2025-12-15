Ferraiuolo chiude il caso Moore: “Taze ha sbagliato, l’episodio lo farà crescere”
La guardia tornerà ad allenarsi con i compagni senza conseguenze. Il team manager: "Tazè persona splendida che tiene molto alla squadra, ma a Brescia ha superato certi limiti"
L’intervento dei “pompieri biancorossi” che auspicavamo al termine della partita tra Brescia e Openjobmetis sembra andato a buon fine: il caso Taze Moore, apertosi nel finale di gara quando l’americano ha raggiunto anzitempo gli spogliatoi (senza sanzioni arbitrali) è destinato a chiudersi senza particolari conseguenze.
Lo spiega Max Ferraiuolo, team manager biancorosso che fa luce sull’accaduto. «Taze ha tenuto un comportamento che non è stato rispettoso dei compagni, della squadra e dello staff. Lui è un ragazzo splendido, tiene molto a quello che fa ma in quel momento si è lasciato andare e ha superato i limiti che non bisogna oltrepassare. Va aiutato a contenersi e indirizzato ma credo che questo episodio lo farà crescere».
Moore comunque rientrerà regolarmente al lavoro martedì, alla ripresa degli allenamenti con il resto dei compagni. «Non ci sono altre conseguenze, ci mancherebbe: è un pezzo importante della squadra e la cosa finisce qui. Non so se la dirigenza opterà per una multa, non è mia competenza – spiega ancora Ferraiuolo – ma, ripeto, la questione non proseguirà».
Il team manager biancorosso fa luce anche su un altro aspetto: è stato Kastritis a chiedere a Moore di allontanarsi e andare nello spogliatoio, non è stata una scelta volontaria dell’americano (che effettivamente poi ha lasciato in autonomia la panchina). A caldo la spiegazione, per altro sbrigativa, del coach greco era differente.
La guardia non è nuova a qualche atteggiamento sopra le righe, anche spinto dalla volontà di dare il massimo che gli è riconosciuta da staff e dirigenza. Anche a Cremona, al termine di un timeout, aveva raccolto la lavagnetta in dotazione agli allenatori per “dare indicazioni”. In quella circostanza non c’erano stati particolari problemi mentre a Brescia, evidentemente, Moore – versione nostra, Ferraiuolo non entra nei dettagli – ha esagerato o comunque contrastato le richieste di Kastritis andando ben oltre il suo ruolo di giocatore, per quanto coinvolto.
DAL PARQUET – Nel box soprastante trovate l’undicesima puntata stagionale di “Dal Parquet”, il podcast di Varesenews pubblicato dopo ogni partita della Openjobmetis. All’interno, oltre alle audiopagelle, trovate alcuni commenti dei tifosi presenti a Brescia, le parole di Kastritis e il punto tecnico di Roberto Conti. Giovedì 18 invece torna (diretta su Radio Materia alle 14 e a seguire in podcast) la trasmissione “Luci a Masnago”.
