Ferrero a “Luci a Masnago”: «Contro Varese non sarà mai una partita come le altre»

È arrivata una piccola ma graditissima sorpresa a impreziosire la nona puntata di “Luci a Masnago”, andata in onda giovedì 11 dicembre su Radio Materia e ora disponibile in versione podcast. Giancarlo Ferrero, a lungo bandiera della Openjobmetis di cui è stato per anni il capitano, è intervenuto con un messaggio vocale a pochi giorni dalla sfida diretta tra i biancorossi e la sua attuale squadra, la Germani Brescia capolista in Serie A.

«Contro Varese, per me, non sarà mai una partita come le altre – ha detto il Gianca rivelando di essere un ascoltatore assiduo di “Luci a Masnago” – Varese arriva da una grande partita con Cremona nella quale ho visto una squadra molto aggressiva, pimpante, con talento in attacco e con una identità difensiva che sta venendo fuori gara dopo gara. Sarà emozionante, spero di potervi abbracciare».

Prima di parlare di Brescia – Varese e delle difficoltà che troveranno i biancorossi al PalaLeonessa contro giocatori del calibro di Della Valle (QUI la sua intervista), Ivanovic o Bilan sul quale potrebbe spendersi Nkamhoua in fase difensiva, i tre conduttori del programma (Damiano Franzetti, Francesco Brezzi, Matteo Bettoni) hanno riletto la gara vinta lunedì scorso a Cremona che ha permesso alla OJM di rimbalzare leggermente verso l’alto in classifica. Un match in cui Kastritis ha trovato la quadra nell’ultimo periodo schierando insieme le coppie Stewart-Iroegbu tra gli esterni e Nkamhoua-Renfro tra i lunghi.

L’altro argomento caldo è la difficoltà incontrata da Allerik Freeman, deludente anche al PalaRadi: il procuratore della guardia americana si è lamentato del poco spazio concesso ma Varese non è intenzionata a privarsi di Freeman anche perché – è stato spiegato – con la formula del 6+6 sarebbe dannoso privarsi di uno straniero senza avere un sostituto. E un ricambio non sarà imminente perché per lo meno bisognerà valutare l’impatto e l’inserimento di Stewart, arrivato da pochi giorni. Più avanti si vedrà, anche se la società ha scelto di fare un investimento su Freeman con un contratto che lo lega ai biancorossi con una opzione anche per l’anno venturo.

GENTE DI MASNAGO CON CLAUDIO PIOVANELLI

Il decano della tribuna stampa della Itelyum Arena, Claudio Piovanelli, è stato protagonista della rubrica finale, “Gente di Masnago” raccontando alcuni aneddoti della sua lunga esperienza. «Una delle più epiche fu a Madrid per la semifinale di Coppa dei Campioni 1979, quando Prada sbagliò tre tiri liberi al termine dei supplementari consegnando la vittoria alla Emerson. Il Real era talmente convinto di andare in finale che aveva già stampato le locandine per la partita di Grenoble». E poi “il Pio” ha raccontato che fu un personaggio come Cesare Rubini a dargli la prima lezione di etica giornalistica: «Radio Varese era nata da pochi mesi quando andai alla finale di Ginevra del ’76, sempre con il Real, armato di un piccolo registratore per le interviste. Viaggiai con i tifosi e ricevetti anche io il kit che comprendeva un foulard bianconero che mi misi al collo. Quando, a partita vinta, andai da Rubini a chiedergli un parere mi squadrò sottolineando che un giornalista non poteva presentarsi con addosso i colori di una squadra. Aveva ragione: ero molto giovane e imparai la lezione».

DAL PARQUET

DAL PARQUET: CREMONA-VARESE – Per chi vuole rivivere la vittoria della OJM a Cremona, è disponibile l’altro podcast cestistico di VareseNews, Dal Parquet (nel box soprastante). Trovate le pagelle ai biancorossi firmate da Damiano Franzetti, il punto tecnico di Roberto Conti, le parole in sala stampa di Kastritis e altro ancora. Anche Dal Parquet è pubblicato su tutte le più importanti piattaforme audio