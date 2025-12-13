La Openjobmetis prova a scalfire la solidità della capolista Brescia

Amedeo Della Valle non è solo il capitano della Germani Brescia capolista, che domenica 14 dicembre (ore 17) ospita al PalaLeonessa la Openjobmetis impegnata nel secondo derby regionale esterno consecutivo, dopo quello di Cremona. La guardia 32enne (figlio d’arte) è anche un profondo conoscitore della pallacanestro italiana e in poche mosse ha ben descritto, in QUESTA INTERVISTA concessa al nostro giornale, quali possono essere i temi su cui Varese può provare a scalfire un pronostico che, alla viglia, appare colorato di biancoazzurro.

Minore pressione “mentale”, gioco in transizione, tiro da 3 punti: sono queste le chiavi indicate da Della Valle come possibili punti di forza per la squadra di Kastritis, per lo meno in opposizione a quella guidata dall’esordiente di successo Matteo Cotelli. La minore pressione è prevedibile: la vittoria di Cremona ha permesso alla OJM di tirare (poco, ma un po’ sì) il fiato in classifica mentre la Germani a questo punto è “costretta” a fare corsa di vetta, specie se deve vedersela con una avversaria di bassa fascia come i biancorossi.

La transizione in attacco è mossa che Varese può praticare, soprattutto con due incursori affiancati – Iroegbu più Stewart – che possono sfruttare rapidità e controllo del corpo, a patto però sotto il proprio tabellone torni a funzionare il lavoro a rimbalzo che deve essere affare di tutti e cinque gli uomini in campo. Altrimenti, senza possessi “vivi”, c’è poco da correre dall’altra parte. Infine il tiro pesante: Kastritis alla viglia non lo ha messo tra i problemi e – anzi – ha proprio “vietato” di usare questa parola, e in parte ha ragione quando parla di tiri comunque ben costruiti. Però il 9 su 63 (14,3%, roba meno che amatoriale…) complessivo nelle ultime due gare è un dato scoraggiante che andrà rivoltato come un calzino se Varese vuole avere una minima speranza di fare risultato.

Brescia infatti è squadra di marmo: rispetto alla finale disputata con la Virtus in primavera l’unico cambio sostanziale è quello in panchina dove ora siede Matteo Cotelli, giovane (1987) ex assistente di Peppe Poeta di cui ha raccolto l’eredità. Bravo lui e brava la squadra che, ricca di esperienza, ha capito come aiutare questa transizione tecnica: i giocatori sono gli stessi dell’anno scorso (unico innesto Massinburg che però era già stato a Brescia e per diverse ragioni ha giocato poco) e rispondono ai nomi di Ivanovic e Della Valle, Ndour e Burnell, Bilan e Rivers… tutta gente di altissimo livello. E ovviamente c’è anche Giancarlo Ferrero, l‘ex più amato da tutta Varese, che giovedì è intervenuto con un messaggio nel corso della puntata della nostra trasmissione “Luci a Masnago”.

Anche a livello storico, nelle ultime stagione la Germani ha letteralmente travolto Varese al PalaLeonessa: 24 punti di scarto l’anno scorso, 39 – imbarazzanti – due anni fa, appena 5 e con tanti rimpianti di timeout non chiamati nella stagione degli “Immarcabili” di Brase. Gli ultimi che, almeno a Masnago, la fecero franca contro i bresciani.

DIRETTAVN – La partita di Brescia sarà raccontata da VareseNews in tempo reale attraverso il consueto liveblog, aperto da venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico sul match. Poi dalle 16,15 circa di domenica il racconto azione per azione del match.

