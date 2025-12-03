Festa di Sant’Ambrogio: Porto Ceresio celebra il Santo Patrono
Domenica 7 dicembre una giornata dedicata alla comunità: dalla Messa solenne ai mercatini natalizi, fino alle attività in oratorio per famiglie e bambini
Il Comune di Porto Ceresio si prepara a celebrare il suo Santo Patrono, Sant’Ambrogio, con una giornata ricca di appuntamenti dedicati a tutta la comunità. Domenica 7 dicembre 2025 il paese vivrà un’intensa festa popolare, tra momenti religiosi, convivialità e iniziative per grandi e piccoli.
La celebrazione si aprirà alle 10.00 con la Santa Messa Solenne, alla presenza delle autorità civili. Al termine della funzione, sul sagrato della chiesa, si terrà un aperitivo aperto a tutti per condividere gli auguri in un clima di festa.
Alle 12.30 l’oratorio accoglierà i partecipanti per il pranzo comunitario, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 5 dicembre. Il menù propone piatti tradizionali molto amati: polenta con brasato, polenta con gorgonzola e un assortito piatto di formaggi. A disposizione anche polenta d’asporto, caldarroste e vin brulè, simboli del gusto autentico della stagione invernale.
Per tutta la giornata, la piazza Sant’Ambrogio ospiterà i suggestivi mercatini natalizi, un’occasione per scoprire creazioni artigianali e prodotti locali, immergendosi nell’atmosfera del Natale.
Nel pomeriggio, dalle 14.30, l’oratorio sarà teatro di attività dedicate alle famiglie: laboratorio creativo per bambini, l’immancabile tombolata e un torneo di pallavolo che coinvolgerà giovani e adulti in un momento di sport e condivisione.
La Festa di Sant’Ambrogio è per Porto Ceresio un appuntamento irrinunciabile, capace di unire tradizione, spiritualità e partecipazione, rafforzando il senso di comunità in uno dei periodi più sentiti dell’anno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.