Festa di Sant’Ambrogio: Porto Ceresio celebra il Santo Patrono

Domenica 7 dicembre una giornata dedicata alla comunità: dalla Messa solenne ai mercatini natalizi, fino alle attività in oratorio per famiglie e bambini

Il Comune di Porto Ceresio si prepara a celebrare il suo Santo Patrono, Sant’Ambrogio, con una giornata ricca di appuntamenti dedicati a tutta la comunità. Domenica 7 dicembre 2025 il paese vivrà un’intensa festa popolare, tra momenti religiosi, convivialità e iniziative per grandi e piccoli.

La celebrazione si aprirà alle 10.00 con la Santa Messa Solenne, alla presenza delle autorità civili. Al termine della funzione, sul sagrato della chiesa, si terrà un aperitivo aperto a tutti per condividere gli auguri in un clima di festa.

Alle 12.30 l’oratorio accoglierà i partecipanti per il pranzo comunitario, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 5 dicembre. Il menù propone piatti tradizionali molto amati: polenta con brasato, polenta con gorgonzola e un assortito piatto di formaggi. A disposizione anche polenta d’asporto, caldarroste e vin brulè, simboli del gusto autentico della stagione invernale.

Per tutta la giornata, la piazza Sant’Ambrogio ospiterà i suggestivi mercatini natalizi, un’occasione per scoprire creazioni artigianali e prodotti locali, immergendosi nell’atmosfera del Natale.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, l’oratorio sarà teatro di attività dedicate alle famiglie: laboratorio creativo per bambini, l’immancabile tombolata e un torneo di pallavolo che coinvolgerà giovani e adulti in un momento di sport e condivisione.

La Festa di Sant’Ambrogio è per Porto Ceresio un appuntamento irrinunciabile, capace di unire tradizione, spiritualità e partecipazione, rafforzando il senso di comunità in uno dei periodi più sentiti dell’anno.

Pubblicato il 03 Dicembre 2025
