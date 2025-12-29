Varese News

Festività di inizio anno, ecco le variazioni di Agesp a Busto, Fagnano e Venegono Superiore

La società multiservizi comunica le variazioni per la raccolta rifiuti, i centri raccolta, farmacie, uffici e cimiteri

Busto Arsizio - sede Agesp

In occasione delle festività di Capodanno ed Epifania, il Gruppo Agesp informa che alcune attività e servizi subiranno modifiche. Le variazioni riguardano in particolare la raccolta dei rifiuti, l’apertura degli sportelli, i centri di raccolta e le farmacie, nei comuni di Busto Arsizio, Fagnano Olona e Venegono Superiore.

Raccolta rifiuti: modifiche e recuperi

A Busto Arsizio, la raccolta differenziata di giovedì 1° gennaio 2026 verrà anticipata a domenica 28 dicembre 2025.

Lunedì 6 gennaio (Epifania) il servizio verrà svolto regolarmente.

A Fagnano Olona e Venegono Superiore, la raccolta non effettuata nei giorni festivi sarà recuperata il giorno lavorativo successivo, come da calendario.

Centri di raccolta e sportelli: chiusure e orari ridotti

A Busto Arsizio, il Centro Multiraccolta e il Centro del Riuso di Via Tosi saranno chiusi il 1° e 6 gennaio, mentre martedì 31 dicembre saranno aperti solo fino alle ore 12.00.

Chiusura nei giorni festivi anche per lo Sportello Igiene Ambientale di Via Canale 26.

A Fagnano Olona, il Centro Multiraccolta di Via Nobile sarà chiuso il 1° e 6 gennaio.

A Venegono Superiore, il Centro Multiraccolta di Via Ferrarin sarà chiuso il 1° e 6 gennaio (quest’ultimo già giorno di chiusura abituale). Il 31 dicembre l’apertura sarà limitata fino alle 12.30.

Farmacie Agesp: aperture ridotte e chiusure

Martedì 31 dicembre:

Farmacie 1 e 3 aperte con orario continuato 8.30 – 17.00

Farmacie 2 e 4 chiuse

Mercoledì 1° gennaio e lunedì 6 gennaio 2026: tutte le farmacie AGESP chiuse

Ulteriori chiusure:

Farmacia 2 chiusa anche il 2 gennaio

Farmacia 3 chiusa anche il 2 e 5 gennaio

Farmacia 4 chiusa anche il 2 e 5 gennaio

Altri uffici e servizi

Sportello TARIP di Via Pepe 31: chiuso dal 1° al 6 gennaio

Uffici Settore Parcheggi di Via Mazzini 24/B: chiusi il 1° e 6 gennaio, il 31 dicembre chiusura anticipata alle 13.00

Uffici AGESP Servizi al Territorio (Molini Marzoli): chiusi dal 1° al 6 gennaio, aperti mezza giornata il 31 dicembre

Tempio crematorio di Via per Samarate: chiuso il 1° e 6 gennaio

Cimiteri cittadini: sempre aperti, compresi i festivi, con apertura straordinaria anche mercoledì 31 dicembre

Agesp segnala che, a causa dell’aumento della produzione di rifiuti nel periodo festivo e delle modifiche al calendario di raccolta, potrebbero verificarsi alcuni disagi, per i quali si scusa anticipatamente.

Pubblicato il 29 Dicembre 2025
