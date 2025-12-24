Festività natalizie: l’Asst Sette Laghi attiva la continuità assistenziale nei giorni di chiusura di medici e pediatri
Dal 23 al 29 dicembre servizio garantito in tutte le sedi distrettuali. Accesso tramite il numero 116 117, con Hot Spot infettivologici e ambulatorio pediatrico del sabato
Per garantire l’assistenza nei giorni di chiusura dell’attività dei Medici di Medicina Generale e degli ambulatori dei Pediatri di Libera scelta è stata attivata la Continuità assistenziale in tutte le 7 sedi distrettuali di ASST Sette Laghi dalle 19 del 23 dicembre fino alle ore 8 del 29 dicembre 2025. Per accedere è necessario chiamare il numero 116 117.
Per garantire un supporto ancor più di qualità l’offerta è arricchita dall’Ambulatorio Pediatrico del sabato e dagli Hot Spot Infettivologico. Hotspot Infettivologico è un ambulatorio dedicato ai pazienti per le valutazioni delle sindromi respiratorie virali. L’Hotspot è gestito da medici di medicina generale e di continuità assistenziale; è dotato di dispositivi diagnostici avanzati, inclusi tamponi nasofaringei per il rilevamento di virus influenzali, SARS-CoV-2 e Streptococco Beta Emolitico Gruppo A, oltre a strumenti di diagnostica rapida come saturimetro ed Eco-Fast.
Gli orari di offerta dell’Hot Spot Infettivologico
Varese
Dal lunedì alla domenica: 20.00 – 24.00
sabato – domenica – festivi e prefestivi infrasettimanali : 10.00 – 24.00
Laveno
sabato – domenica – festivi e prefestivi infrasettimanali: 10.00 – 18.00
Tradate
sabato – domenica – festivi e prefestivi infrasettimanali: 10.00 – 18.00
Il paziente è indirizzato all’Hot Spot dopo la telefonata al numero 116 117. Anche per l’ambulatorio Pediatrico del sabato (attivo da sabato 27 dicembre 2025) è necessario contattare il numero 116 117. L’ambulatorio di Continuità Assistenziale pediatrica è attivo dalle 10 alle 15 a Laveno in via Ceretti, ambulatorio n° 5, la palazzina che ospita la Casa di Comunità Si accede con chiamata al numero 116 117 .
(Foto d’archivio)
