Girone di andata chiuso a 30 punti per il Varese, “Buon bottino, ma l’obiettivo è migliorare”

Alla fine della prima parte di stagione del Girone A di Serie D sono i numeri a raccontare quale è stato finora il viaggio del Varese, che dopo le 17 giornate giocate ha raccolto 30 punti con nove vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte.



30 SENZA LODE

Quota 30 può essere un traguardo positivo o sotto le aspettative? La società, pur senza dirlo apertamente, non ha iniziato la stagione con l’obiettivo chiaro di puntare alla promozione, ma il quarto posto – in coabitazione con il Sestri Levante – è probabilmente un po’ sotto le aspettative di una squadra che comunque di talento ne ha. Qualche problema fisico di troppo per una rosa comunque più corta rispetto alle passate stagioni hanno condizionato questa prima parte di stagione, ma qualcosa è mancato anche a livello caratteriale soprattuto nel periodo negativo. L’impressione resta quella di aver fatto meno rispetto a quanto preventivato e anche le ultime dichiarazioni di mister Ciceri lo confermano.

ANDAMENTO ONDIVAGO

Il grande rammarico di questi primi mesi di campionato deriva da quelle cinque sconfitte in sei gare – dalla sesta all’undicesima giornata -, una rottura prolungata che ha portato purtroppo il distacco dalle prime posizioni ad allargarsi ormai irrimediabilmente. Il Vado capolista è lontano 11 punti e difficilmente questo strappo verrà ricucito. Se il primo posto resta un traguardo oltre le aspettative, stare a contatto con Ligorna e Chisola sarà l’obiettivo di un girone di ritorno che ci si aspetta in crescendo e, soprattutto, senza cali di tensione così duraturi.

IL PENSIERO DI CICERI

Mister Andrea Ciceri ha fatto il punto al termine della gara contro la Lavagnese: «Mi rendo conto solo ora che siamo a quota 30 punti: guardando indietro sappiamo di averne lasciato qualcuno per strada, tra errori nostri e partite girate male, ma resta comunque un buon bottino, soprattutto considerando una squadra ricostruita da zero. I punti persi ci avrebbero permesso di essere più vicini alle squadre che ci precedono ma le prestazioni sono cresciute nel tempo e ci sono ancora margini di miglioramento».

«Ora ci godiamo le feste con serenità e ringrazio i tifosi e la società per un sostegno che non è mai mancato – ha concluso l’allenatore biancorosso -. È giusto vivere questo momento, ma il lavoro continua: abbiamo già un programma individuale e l’obiettivo è ripartire dal 4 gennaio ancora più competitivi, per provare a fare ancora meglio».

FESTE CORTE

Se il 2025 si è chiuso lo scorso 21 dicembre, il 2026 inizierà già domenica 4 gennaio, dopo una sola domenica di stop, quando al “Franco Ossola” arriverà l’Imperia. A riposo fino a Santo Stefano, i biancorossi torneranno alle Bustecche il 27 dicembre per prepararsi al meglio all’inizio del girone di ritorno che già alla seconda giornata proporrà la difficilissima trasferta di Vinovo in casa del Chisola, uno scontro diretto da non sbagliare. Allenamenti, preparazione corta e poi sarà già tempo di rituffarsi nel campionato.

MERCATO

Qualcosa in questo periodo festivo potrebbe muoversi anche sul mercato. Al momento l’unico innesto è stato quello di Umberto Agnelli, a fronte delle partenze di Filippo Donarini e di Vittorio Salera. Con la riapertura del mercato dei professionisti – a inizio gennaio – potrebbe arrivare un rinforzo in quota under. Non ci si aspetta certo stravolgimenti, anche perché ora la finestra di mercato riservata ai dilettanti è chiusa e non c’è più margine di manovra.