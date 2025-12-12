Global Technology lancia i ricondizionati Secondhand Mobile: qualità, risparmio e attenzione all’ambiente
Una nuova pagina si apre per il negozio di Cocquio Trevisago, che unisce esperienza, servizi e sostenibilità per rendere la tecnologia più vicina e alla portata di tutti.
Se cerchi un punto di riferimento in cui tecnologia, assistenza qualificata e attenzione all’ambiente si incontrano, Global Technology di Cocquio Trevisago è il luogo ideale. Da oltre vent’anni il negozio accompagna clienti privati e aziende in ogni esigenza tecnologica, offrendo soluzioni complete che spaziano dai computer agli smartphone, dalle stampanti ai servizi di telefonia e luce&gas, con un approccio sempre attento alle necessità individuali.
L’utlima novità introdotta è la partnership in esclusiva di zona con Secondhand Mobile, realtà specializzata nel ricondizionamento professionale di dispositivi tecnologici. Una scelta che permette al negozio di ampliare ulteriormente la propria offerta, puntando su un modello più consapevole, sostenibile e conveniente per tutti.
L’esposizione si arricchisce infatti di una gamma completa di dispositivi ricondizionati certificati: smartphone, tablet, notebook e MacBook, tutti testati e garantiti dodici mesi. Una proposta che combina risparmio, qualità e attenzione all’ambiente, rendendo più semplice scegliere un prodotto sicuro senza rinunciare alle prestazioni.
Per conoscere da vicino il mondo Secondhand Mobile, è possibile collegarsi al link: https://dama.secondhandmobile.it/#/my/dashboard
Grazie alla nuova partnership, Global Technology introduce un servizio dedicato alla valutazione e alla gestione dell’usato, con due possibilità pensate per andare incontro alle diverse esigenze:
Permuta del dispositivo. È possibile portare il proprio smartphone, tablet o computer e ottenere una supervalutazione scegliendo un prodotto nuovo o ricondizionato più recente. Chi lo desidera può aggiungere anche garanzia Kasko e Furto, per una protezione completa.
Vendita diretta dell’usato. Il negozio acquista il dispositivo anche senza l’obbligo di un nuovo acquisto. La valutazione è immediata e il pagamento è effettuato con metodi digitali, nel rispetto della normativa vigente.
Per celebrare questo importante passo, Global Technology propone un’iniziativa speciale: per ogni acquisto di un dispositivo ricondizionato, i clienti riceveranno in omaggio una bilancia in bambù dal valore di trenta euro, una bag e un cappello, fino a esaurimento scorte. Un gesto che richiama il tema centrale della nuova proposta: la sostenibilità.
Tutto ciò si aggiunge ai servizi di riparazione e assistenza per smartphone, tablet, stampanti e computer di qualsiasi marca. Gli interventi sono rapidi, sicuri e sempre orientati alla massima tutela dei dati personali. Il trasferimento delle informazioni da un dispositivo all’altro, anche tra sistemi operativi diversi, avviene con la massima cura, mentre la sostituzione professionale di batterie e componenti permette di allungare la vita dei dispositivi e di evitare costi inutili.
Accanto ai servizi tecnologici, il negozio offre anche consulenze gratuite per individuare le migliori tariffe per la telefonia sia mobile che fissa e per le utenze di luce e gas. Un supporto pensato per aiutarti a scegliere le offerte più vantaggiose, comprese quelle basate su energia green, ideale per chi vuole ridurre il proprio impatto ambientale.
La sostenibilità, infatti, è uno dei capisaldi di Global Technology. L’attività promuove ogni giorno pratiche responsabili come il ritiro e la rottamazione ecosostenibile dei vecchi computer,
l'aggiornamento di PC datati con nuovi sistemi operativi e componenti, e la sostituzione di batterie e parti usurate nei telefoni per contrastare l'obsolescenza programmata.
Global Technology
Contrada Tagliabò 12B, Cocquio Trevisago, all’interno del Centro Commerciale Cocquio
Tel. 0332701506
Cell. 3925470974
WhatsApp
Sito | Facebook
