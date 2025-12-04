Guasto informatico, gravi disagi negli ospedali delle Asst Sette Laghi e Valle Olona
In blocco le attività di dimissioni, ambulatoriali e chirurgiche. Tecnici al lavoro per ripristinare la completa funzionalità informatica. Garantite le urgenze
Dalla 1.00 della notte scorsa non sono più raggiungibili i server presenti nel datacenter di Amazon Cloud che ospita i server delle due aziende ospedaliere del terrirotio, Asst Sette Laghi e Valle Olona, gestiti da ARIA SPA.
Le applicazioni aziendali non stanno funzionando in nessun presidio. Il blocco è generalizzato su tutte le ASST e ATS di Regione Lombardia che hanno i servizi ospitati in Cloud.
Risultano disagi a tutte le attività: dalle dimissioni, alle prestazioni ambulatoriali agli interventi chirurgici.
Le aziende ospedaliere assicurano che tutte le urgenze sono garantite.
Sono in corso interventi tecnici da parte dei gestori della rete esterna per risolvere il malfunzionamento nel più breve tempo possibile. Al momento, però, non sono noti i tempi per la riattivazione del sistema.
AGGIORNAMENTO DELLE 9.00
Negli ospedali di Somma Lombardo e Saronno sono ripartite le attività. A seguire anche quelle degli altri due presidi di Gallarate e di Busto Arsizio
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.