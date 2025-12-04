Varese News

Guasto informatico, gravi disagi negli ospedali delle Asst Sette Laghi e Valle Olona

In blocco le attività di dimissioni, ambulatoriali e chirurgiche. Tecnici al lavoro per ripristinare la completa funzionalità informatica. Garantite le urgenze

Dalla 1.00 della notte scorsa non sono più raggiungibili i server presenti nel datacenter di Amazon Cloud che ospita i server delle due aziende ospedaliere del terrirotio, Asst Sette Laghi e Valle Olona, gestiti da ARIA SPA.
Le applicazioni aziendali non stanno funzionando in nessun presidio. Il blocco è generalizzato su tutte le ASST e ATS di Regione Lombardia che hanno i servizi ospitati in Cloud.

Risultano disagi a tutte le attività: dalle dimissioni, alle prestazioni ambulatoriali agli interventi chirurgici.

Le aziende ospedaliere assicurano che tutte le urgenze sono garantite.

Sono in corso interventi tecnici da parte dei gestori della rete esterna per risolvere il malfunzionamento nel più breve tempo possibile. Al momento, però, non sono noti i tempi per la riattivazione del sistema.

AGGIORNAMENTO DELLE 9.00

Negli ospedali di Somma Lombardo e Saronno sono ripartite le attività. A seguire anche quelle degli altri due presidi di Gallarate e di Busto Arsizio

Pubblicato il 04 Dicembre 2025
