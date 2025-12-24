I carabinieri di Busto scoprono novantamila euro in contanti e 1,8 chili di cocaina

Grosso sequestro di cocaina da parte dei carabinieri di Busto Arsizio, che hanno intercettato uno spacciatore in azione e sono risaliti fino al deposito di droga.

La Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio ha notato movimenti sospetti riconducibili all’utilizzatore di una autovettura, intestata ad un prestanome: mediante servizi di osservazione e pedinamento i militari sono riusciti a risalire al domicilio dell’uomo in Motta Visconti (in provincia di Milano al confine con il Pavese).

L’attività di riscontro della segnalazione culminava con il controllo eseguito nel pomeriggio del 20 dicembre dicembre., quando i militari della Sezione Operativa, dopo averlo visto uscire di casa, procedevano al suo controllo nel parcheggio di un supermercato di Casorate Primo (in provincia di Pavia). L’evidente nervosismo ed il tentativo dell’uomo di disfarsi delle chiavi dell’autovettura contribuivano a convincere ulteriormente gli operanti che al suo interno potessero esservi occultate sostanze stupefacenti.

Nonostante un iniziale esito negativo la determinazione dei militari li portava ad approfondire le ricerche sino a quando è stato scovato un ampio vano doppiofondo ricavato artigianalmente con meccanismo di apertura innescato elettronicamente. All’interno Kg. 1,479 di cocaina, perlopiù suddivisi in involucri da gr. 100 e ben 40.550 euro.

A quel punto i militari della Sezione Operativa, con l’ausilio dei colleghi del Comando Compagnia di Abbiategrasso, hanno perquisito anche l’abitazione dell’uomo. Quando è stata rilevata la presenza di una cassaforte a muro l’uomo ha dichiarato di non saperne nulla e di non avere la possibilità di aprirla. Purtroppo per lui poco dopo è stata trovata la chiave, occultata all’interno del freezer. All’interno ulteriore cocaina e denaro. In casa anche un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Al termine delle operazioni di perquisizione l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione di Kg. 1,879 di cocaina e di gr. 8,7 di hashish ed è stato portato in carcere a Pavia. Il rinvenimento ed il sequestro della somma di euro 91.745,00 nonché di un block notes riportante nominativi e cifre per decine di migliaia di euro, attestano ulteriormente la rilevanza dell’attività illecita che l’uomo – disoccupato e clandestino sul territorio nazionale – evidentemente portava avanti da tempo.